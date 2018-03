Litvínovský Trávníček před druhým kolem baráže: Nedá se spoléhat na dobrý začátek

„Nezdá se to, ale je to dlouhodobější soutěž a po jednom zápase se to nedá hodnotit. Zkušenost z minulé baráže je, že je ta soutěž dlouhodobá a že se nedá spoléhat na dobrý start, protože pak polevit by se nemuselo vyplatit,“ uvědomuje si útočník Litvínova Michal Trávníček.

Podobná slova byste zaslechli i v jihlavské kabině. Oba týmy, které hájí v baráži extraligovou příslušnost, v prvním kole zvítězily, ale bylo to na domácím ledě. Tentokrát se představí Jihlava v Karlových Varech a Litvínov v Kladně. Právě Rytíři byli se svým vystoupením na úvod dvanáctikolové bitvy nejvíce nespokojeni. Vždyť Dukle nevstřelili ani branku, a tak v pátek touží o odplatě

„Asi jsme se nedokázali přeorientovat na tu vyšší úroveň. Zkusíme to na domácím ledě, to už snad nebudeme tolik ustrašení a půjdeme do toho, jako jsme do toho šli v play-off,“ slibuje asistent kladenského trenéra Pavel Patera.

Patera bude znovu na lavičce nejen s hlavním koučem Miloslavem Hořavou, ale také s majitelem Rytířů Jaromírem Jágrem. Na straně litvínovské Vervy bude zase stát další olympijský vítěz z Nagana Jiří Šlégr. Ale žádné velké pošťuchování slavných osobností historie českého hokeje nečekejte.

„My se samozřejmě soustředíme především sami na sebe. Řekli jsme si, že na soupeře moc koukat nechceme, protože je to o tom, jaký výkon podáme my. Takže já taky nebudu koukat, jestli tam Jarda je, nebo není. Je to soupeř jako každý jiný a my máme cíl, za kterým si půjdeme,“ nechce se rozptylovat ničím jiným než výkonem svých svěřenců Jiří Šlégr.

Zápas Kladna s Litvínovem začne v 18.00, Jihlava se v Karlových Varech představí o půl hodiny dříve.