Po pauze se vrací hokejová extraliga. 'Už musíme začít vyhrávat,' burcuje sparťan Pech před zápasem v Plzni

Jedni mohou být pod tlakem, protože se na ně dotahuje druhý tým tabulky. Druzí jsou pod tlakem, protože se jim dlouhodobě nedaří a nenaplňují předsezónní očekávání. Na ledě Plzně ve středu večer nastoupí Sparta. Po reprezentační přestávce se bude totiž znovu hrát hokejová extraliga. Plzeň 14:58 20. prosince 2017

„Po minulé pauze se nám celkem dařilo a bodovali jsme, tak doufám, že nás tahle pauza zase nakopne,“ říká sparťanský asistent trenéra Jaroslav Nedvěd.

Sparta se už dostávala v tabulce nahoru, ale před reprezentační přestávkou přišly tři prohry v řadě. Je v téhle chvíli lepší hrát rovnou, nebo se reprezentační pauza týmu v krizi hodí? „Nevím. Někomu to samozřejmě může pomoct. Kdyby se hrálo, možná by to bylo lepší, ale takhle si aspoň můžeme říct, co chceme, nasadit montérky a jít do práce,“ říká útočník Pražanů Lukáš Pech.

Sparta v této sezoně Plzeň ještě neporazila, ze vzájemných zápasů nemá ani bod.

„Můžeme si za to sami a nikdo nám nepomůže. Musíme se z toho vyhrabat a nemůžeme si říkat, že je ještě dost zápasů, protože to tak není. Už musíme začít vyhrávat,“ burcuje Pech.

Po pauze čeká Pražany zápas na ledě první Plzně. Ta zaváhala po dlouhé době a to těsně před reprezentační pauzou a dotáhnout se na ní může druhý Hradec Králové. Obránce Západočechů Jakub Kindl říká, proč bude pod větším tlakem právě Sparta.

„Je to top klub, na který bude tlak vždycky. Sparta je obrovská značka a i novináři ji řeší o něco víc než ostatní kluby. Podobné je to, když jedete třeba do Toronta. Tlak je na ně obrovský a všude je spousta novinářů. Sparta je na tom stejně,“ říká obránce se zkušenostmi z NHL Jakub Kindl.

Kromě plzeňského ledu se bude v rámcí kompletního 31. hrát i na dalších stadionech.