Prezidentský pohár slaví i přes prohru hokejisté Liberce. Sparta má předkolo play-off

V pátek bylo na programu poslední kolo základní části hokejové extraligy a stále zbývalo vyřešit několik otazníku v ligové tabulce.

Sparta Praha - Liberec 4:2

Zatímco liberečtí potřebovali získat alespoň bod k zisku Prezidentského poháru, pražská Sparta chtěla minimálně stejný bodový příděl, aby si zajistila místo v předkole play-off.

Plány Sparty ale dostaly trhlinu v desáté minutě, kdy přesilovou hru využil liberecký Marek Kvapil.

Dvě minuty před koncem první třetiny rozjásal fanoušky Sparty veterán Jaroslav Hlinka, který v přesilové hře vyrovnal.

A v šesté minutě hry druhé třetiny se stejný hráč prosadil i podruhé a Sparta šla do vedení.

Sparta si i nadále hýčkala vedení, ale pojistka stále chyběla. Přišla v úvodu třetí třetiny, kdy se trefili Andrej Kudrna a Jeremie Ouellet-Blain. Za Liberec kontroval Lukáš Derner, který snížil na 2:4.

Nic dalšího už se ale v zápase nestalo. Sparta si tak díky výhře zajistila účast v předkole play-off. Naopak hokejistům Liberce pomohlo zaváhání Třince a mohli tak slavit zisk Prezidentského poháru.

Chomutov - Olomouc 5:3

V zápase mezi Chomutovem a Olomoucí viděli diváci první gól v 11. minutě, když se trefil olomoucký Jan Káňa.

V úvodu druhé třetiny se ale hokejisté Chomutova dočkali srovnání. Brett Flemming nahrál na levý kruh Bohumilu Jankovi, který vymetl horní roh Olomoucké branky.

V patnácté minutě druhé třetiny se chomutovští radovali z vedení. Gólově se prosadil Vladimír Růžička. Stejný hráč skóroval i o dvě minuty později a Chomutov vedl 3:1.

Poté vypálil od modré čáry Matúš Hlaváč. Střelu tečoval Michal Matiasko tak šikovně, že skončila v chomutovské brance.

Ve třetí třetině zahrávali domácí přesilovou hru, kterou Ronald Knot přetavil v další gól. Knot se trefil ještě o čtyři minuty později a Chomutov tak vedl už 5:2.

Miroslav Holec těsně před koncem snížil na 3:5. Na více už se ale hosté nezmohli.

Mladá Boleslav - Třinec 4:0

Třinec nastoupil do zápasu s Mladou Boleslaví stále s nadějí na Prezidentský pohár. K tomu ale musel zvítězit v základní hrací době a zároveň doufat, že Liberec prohraje se Spartou.

Komplikace pro Třinec přišla hned po půl minutě hry, když se trefil Michal Vondrka.

Běžela sedmá minuta hry druhé třetiny, když se k teči dostal Jakub Klepiš a vedení Boleslavi už bylo dvojnásobné.

Poté se mezi střelce podruhé v zápase zapsal Vondrka a Boleslav vedla 3:0.

Boleslavská demolice Třince pokračovala i ve třetí třetině. Už na 4:0 zvyšoval Martin Pláněk.

Mladá Boleslav tak porazila Třinec 4:0

Pardubice - Mountfield HK 4:2

Pardubičtí hokejisté nastoupili do východočeského derby s Hradcem Králové již s jistotou baráže. A jakoby na Pardubicích bylo znát, že mohou hrát uvolněně. Po trefách Matouše Kratochvíla a Luboše Horkého šly hned v úvodu zápasu do vedení 2:0.

V 11. minutě se trefil ještě Ondřej Matýs a pardubičtí vedli už o tři branky.

V 16. minutě se přeci jen probrali i hosté a díky gólu Filipa Pavlíka snížili na 1:3.

Hradečtí se ale vyrovnání nepřiblížili. Naopak přišel další gól Pardubic, který vsítil Marek Hovorka.

O snížení na 2:4 se ještě postaral Lukáš Cingeľ. Více gólů už ale v zápase nepadlo.

Plzeň - Karlovy Vary 2:1

První gól zápasu přišel v desáté minutě hry a byli to právě hokejisté Plzně, kteří šli do vedení. Konkrétně se o to zasloužil Petr Kodýtek.

Na karlovarské hokejisty ale patrně zapůsobil trenérův proslov v kabině, protože 37 sekund po začátku druhé třetiny vyrovnali. Trefil se Tomáš Rachůnek.

Plzeň však nerozhodný stav nepřipustila nadlouho a po čtyřech minutách znovu vedla, když se prosadil nejlepší ligový střelec Milan Gulaš. Rozhodl tak o výhře Plzně 2:1.

Vítkovice - Litvínov 5:1

Aby měli svěřenci trenéra Jiřího Šlégra stále naději na předkolo play-off, museli bezpodmínečně porazit Vítkovice na jejich ledě v základní hrací době.

A byli to právě hokejisté Litvínova, kteří šli v zápase do vedení jako první. Postaral se o to obránce Lukáš Doudera.

Ve 25. minutě hry druhého dějství vypálil Jakub Lev, jehož střelu dorazil do sítě litvínovské branky Roman Szturc.

Vítkovice si ale vedení vzaly zpět, když se v úvodu závěrečné třetiny na střeleckou listinu zapsal Petr Šidlík.

Jejich vedení ještě navýšil Radoslav Tybor, který zvýšil na 3:1. V samém závěru se trefil ještě do prázdné branky Lev a o vítězství Vítkovic 5:1 rozhodl Tomáš Guman.

Zlín - Kometa Brno 3:1

Zlín, stejně jako Sparta, potřeboval k postupu do předkola play-off získat v zápase s Kometou Brno minimálně bod.

Na stadionu Luďka Čajky se na góly dlouho nečekalo. Už po osmnácti sekundách poslal Kometu do vedení Petr Holík. Po minutě ale bylo srovnáno, když se prosadil Pavel Sedláček.

Pokud ale někdo čekal, že Kometa bude ve třetí třetině dominovat, byl na omylu. Byli to totiž zlínští Berani, kteří šli po gólech Pavla Kubiše a Antonína Honejska do vedení 3:1, které se nakonec ukázalo jako konečné.

Tipsport extraliga 2018/19 (PLATNÉ K 8. 3. 2019) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 52 30 3 5 14 170:125 101 2. Třinec 52 30 3 3 16 153:117 99 3. Plzeň 52 26 7 6 13 178:116 98 4. Mountfield HK 52 25 6 6 15 147:125 93 5. Kometa Brno 52 23 7 5 17 149:133 88 6. Olomouc 52 24 3 7 18 127:136 85 7. Vítkovice 52 24 4 3 21 142:131 83 8. Mladá Boleslav 52 25 3 1 23 128:118 82 9. Zlín 52 22 3 5 22 143:144 77 10. Sparta 52 20 7 2 23 140:140 76 11. Litvínov 52 20 5 1 26 128:147 71 12. K. Vary 52 13 4 6 29 125:155 53 13. Chomutov 52 13 3 5 31 116:174 50 14. Dynamo 52 9 2 5 36 102:187 36