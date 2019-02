Lídr z Liberce rozstřílel Hradec. Radují se také hokejisté Komety Brno

Pardubice - Zlín 2:4

Hokejisté Pardubic nastoupili do utkání s cílem přerušit sérii čtyř porážek v řadě. V zápase ale nezačali dobře a po gólech Edgarse Kuldy a Antonína Honejska prohrávali se Zlínem 0:2.

Východočeši se snížení dočkali až v osmé minutě hry druhé třetiny, kdy se trefil útočník Petr Sýkora.

V 16. minutě se ale k puku dostal Jakub Ferenc a poslal Zlín znovu do vedení o dvě branky.

O dramatizaci zápasu se postaral Švéd Oscar Eklund, který gólem na 2:3 vykřesal naději na bodový zisk Pardubic.

Pardubičtí to v závěru zápasu zkoušely bez brankáře, ale k vyrovnání to nevedlo. Naopak Tomáš Fořt zvýšil na 4:2 a rozhodl tak o vítězství svého týmu.

Liberec - Mountfield HK 6:3

Vedoucí Liberec hostil na svém ledě hradecký Mountfield. Bílí Tygři vstoupili do utkání aktivně a v sedmé minutě šli do vedení po trefě Marka Kvapila. Hradec ale za dvě minuty srovnal, postaral se o to Radek Smolěňák.

Kvapil mohl znovu strhnout vedení na stranu svého týmu, ale samostatný nájezd neproměnil. A tak se ve 13. minutě prosadil Tomáš Vincour a Hradec se radoval z otočky ve skóre.

Ještě veseleji bylo příznivcům hradeckého týmu ve druhé minutě třetí třetiny. To se totiž znovu prosadil Vincour a Východočeši vedli 3:1.

Liberečtí se ale obratem nenechali zaskočit a zásluhou Petra Jelínka snížili na 2:3.

Liberec se nadále tlačil za vyrovnáním a své ovoce to přineslo v desáté minutě druhé třetiny. To se o srovnání stavu postaral útočník Libor Hudáček.

Pět minut před koncem zápasu zahrávali hradečtí hokejisté přesilovou hru. Využít ji ale nedokázali. Naopak se prosadili Lukáš Verner a Petr Jelínek a Liberec vedl 5:3.

Tečku za zápasem udělal svým druhým gólem Verner. Rozhodl tak o vítězství Liberce 6:3.

Litvínov - Kometa Brno 3:4

V zápase mezi Litvínovem a Kometou Brno šli jako první do vedení svěřenci trenéra Libora Zábranského. Prosadil se Petr Holík.

Těsně před koncem druhé třetiny se dostal k puku Lukáš Kašpar a v zápase se svým bývalým zaměstnavatelem se postaral o vyrovnání.

Kometa se ale brzy znovu ujala vedení po gólu obránce Michala Barinky. Její vedení ještě v úvodu závěrečné třetiny navýšil Tomáš Vondráček.

Domácí se ale nevzdávali a Ondřej Jurčík snížil na 2:3. Kometa ale dramatizaci zápasu nechtěla připustit a po gólu Martina Dočekala znovu odskočila na rozdíl dvou branek.

Litvínov se ale stále nevzdával a znovu snížil díky brance veterána Viktora Hübla. Na vyrovnání už se ale litvínovští hokejisté nezmohlo a s Brnem tak prohráli 3:4.

Mladá Boleslav - Chomutov 4:1

Diváci na boleslavském zimním stadionu se prvního gólu dočkali až ve druhé třetině. K radosti domácích fanoušků se prosadil Pavel Skalický a Boleslav vedla.

V závěru druhé třetiny se v přesilové hře dostal ke kotouči Fin v chomutovských službách Masi Marjamäki a vyrovnal stav utkání na 1:1.

V době kdy časomíra na stadionu ukazovala osmou minutu třetí třetiny, se Boleslav zásluhou Sabahudina Kovačeviće dostala znovu do vedení.

V samotném závěru zápasu se do prázdné branky trefil znovu Kovačević. Výhru Boleslavi pečetil gólem na 4:1 Jakub Klepiš.

Vítkovice - Karlovy Vary 4:2

Gólový účet zápasu otevřel jako první Lukáš Kucsera ve druhé třetině. O dvě minuty později se ale trefil David Griger a bylo srovnáno.

Neuplynuly ani dvě minuty a Karlovy Vary po střele Vojtěcha Emingera vedly.

Poté se ale prosadil útočník Rostislav Olesz a skóre bylo opět srovnané. To ale nebylo od Olesze všechno. O půl minuty později se totiž trefil znovu a Vítkovice vedly 3:2.

O vítězství Vítkovic ale definitivně rozhodl až Petr Šidlík, který se prosadil do prázdné branky.

Tipsport extraliga 2018/19 (PLATNÉ K 24. 2. 2019) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 48 29 3 4 12 160:110 97 2. Plzeň 48 24 7 6 11 171:107 92 3. Mountfield HK 48 25 6 4 13 141:114 91 4. Třinec 47 26 3 3 15 140:107 87 5. Kometa Brno 48 21 6 5 16 135:124 80 6. Vítkovice 48 23 3 3 19 132:122 78 7. Mladá Boleslav 48 23 2 1 22 118:113 74 8. Olomouc 47 21 2 7 17 113:125 74 9. Zlín 48 20 3 5 20 136:136 71 10. Sparta 47 18 6 2 21 121:122 68 11. Litvínov 48 18 5 1 24 113:133 65 12. K. Vary 47 12 3 4 28 114:144 46 13. Chomutov 48 12 3 4 29 108:163 46 14. Dynamo 48 8 2 5 33 92:174 33