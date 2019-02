Spartě nestačil ani hattrick Jarůška, s Plzní prohrála na domácím ledě 3:4

Plzeň porazila v dohrávce 16. kola hokejové extraligy pražskou Spartu na jejím ledě 4:3. Sparta v zápase dlouho vedla a útočník Jarůšek dokonce zaznamenal hattrick. Plzeň ale díky brankám v závěru utkání otočila a odváží si všechny body. Praha 21:01 11. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Momentka z utkání Sparty a Plzně | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Po reprezentační pauze se v pondělí opět hrála hokejová extraliga. K zápasu se Spartou přijela do Prahy Plzeň.

Pro oba týmy šlo o odvetu za zápas, který spolu sehrály před osmi dny. Tehdy Plzeň vyhrála 5:4 po samostatných nájezdech a Sparta tak měla svému soupeři co vracet.

Svěřenci trenéra Uweho Kruppa tomu vyšli vstříc už v osmé minutě zápasu. Obránce Jan Piskáček našel skvělou přihrávkou do středního pásma Richarda Jarůška, který blafákem překonal brankáře Plzně Dominika Frodla a otevřel gólový účet zápasu.

K vidění bylo velké množství soubojů a velkých šancí bylo poskrovnu. První třetina tak skončila vedením Sparty 1:0.

Neuplynulo ale ani 40 sekund druhé třetiny a Sparta se radovala z druhého gólu. Jan Košťálek našel střelce první branky Richarda Jarůška, který se podruhé zapsal mezi střelce zápasu.

Plzeňští hokejisté se ale nenechali rychlou brankou zaskočit. Kotouč si vzal Jan Eberle a před brankou na kruhu našel Petra Kodýtka, který tvrdou ranou překonal sparťanského gólmana Matěje Machovského.

Běžela pátá minuta hry druhé třetiny a Plzeň se dočkala vyrovnání. Postaral se o něj Jakub Pour, který se trefil po přihrávce Milana Gulaše.

Poté si ale opět vzali slovo hokejisté Sparty. Lukáš Pech posunul puk k Richardu Jarůškovi, který střelou z pravého kruhu dokonal hattrick a čepice letěly na led.

Plzeňané se ale nevzdávali a zanedlouho jim to přineslo ovoce. Eberle dostal v oslabení puk do jízdy a v samostatném nájezdu nedal brankáři šanci. Od plzeňských hráčů to ale nebylo vše. O dvě minuty později si Miroslav Indrák všiml najetého Václava Nedorosta, od kterého se puk odrazil do sparťanské branky a Plzeň rázem vedla 4:3.

Sparta to ještě v závěru zkoušela bez brankáře, ale ani tak se jí vyrovnat nepovedlo. S Plzní prohrála 3:4.

Dohrávka 16. kola hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 8. Jarůšek (Forman, Piskáček), 21. Jarůšek (Košťálek), 50. Jarůšek (Pech) - 22. Kodýtek (Eberle, Allen), 45. Pour (Gulaš, Moravčík), 53. Eberle (Preisinger), 56. V. Nedorost (Indrák, L. Kaňák). Rozhodčí: Kika, Šír - Gebauer, D. Jelínek. Vyloučení: 4:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 8818.

Sestavy:

Sparta: Machovský - Delisle, Piskáček, T. Pavelka, Kalina, Košťálek, Tomáš Dvořák - A. Kudrna, Klimek, Buchtele - Forman, Pech, Jarůšek - Rousek, Smejkal, Kevin Klíma - Černoch, Sill, M. Beran. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Plzeň: D. Frodl - Vráblík, Pulpán, L. Kaňák, Allen, Preisinger, Moravčík - Gulaš, Jan Kovář, Pour - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Indrák, V. Nedorost, Kantner - D. Kindl, V. Němec. Trenéři: Čihák a Jiří Hanzlík.

Tipsport extraliga (PLATNÉ K 11. 2. 2019) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Plzeň 52 28 7 9 8 172:123 107 2. Mountfield HK 52 26 7 7 12 146:101 99 3. Třinec 52 24 6 8 14 143:122 92 4. Vítkovice 52 26 4 6 16 157:119 92 5. Kometa Brno 52 23 6 9 14 148:121 90 6. Pardubice 52 20 5 6 21 128:139 76 7. Liberec 52 18 9 4 21 132:138 76 8. Olomouc 52 16 10 7 19 129:136 75 9. Zlín 52 18 8 4 22 121:140 74 10. Sparta 52 18 5 7 22 140:150 71 11. Chomutov 52 13 10 9 20 132:155 68 12. Mladá Boleslav 52 15 6 8 23 118:139 65 13. Jihlava 52 12 7 7 26 106:139 57 14. Litvínov 52 10 7 6 29 118:168 50