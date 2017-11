Hokejová extraliga v polovině. Pořadí prozatím kraluje Plzeň, na dně tabulky je Dukla Jihlava

Reportér Radiožurnálu Vladislav Janouškovec si 12. září jako první zakomentoval v pořadu S mikrofonem za hokejem zápas, ve kterém Plzeň svému soupeři nastřílela 10 branek. A byla to předzvěst toho, jak se zápodočeskému celku bude v první polovině sezony dařit.

Škodu zdobí velmi slušná obrana, ale hlavně nejproduktivnější útok. Za 25 zápasů stihla nastřílet úctyhodných 89 gólů. I proto se jen těžko v polovině listopadu loučil s týmem v té době nejlepší střelec extraligy Dominik Kubalík.

„Z prvního místa se to samozřejmě loučí těžko. Ale já věřím, že kluci budou pokračovat stejně, jako jsme začali, a že se nahoře udrží,“ věřil Kubalík.

Odchod Dominika Kubalíka ale zdá se plzeňské nezastaví. Výher přibývá a žezlo kanonýra převzal Tomáš Mertl.

„Jsme rádi, že to klape. Čím to je? To těžko říct, to je otázka spíš na trenéry,“ uhýbá s odpovědí pro Radiožurnál Mertl.

Zdálo by se, že pokud panuje v Plzni pohoda, pak v Jihlavě by měl být po polovině sezony jednoznačně smutek. Dukla se krčí na posledním místě tabulky a mnohými je už dopředu odsuzována k účasti v baráži. Jenže na Vysočině se přesto fanoušci rozhodně nenudí.

„Myslím, že jsme prokázali, že nejsme žádní outsideři. Nikdo nás ‚neválcuje‘, že bychom neměli šanci, jsme schopni získat body proti nejsilnějším klubům. Jako příklad uvedu, že jsme dokázali jako první získat body v Plzni. S týmem, který do té doby všechny válcoval, dal doma dvě desítky,“ těší generálního manažera jihlavské Dukly Bedřicha Ščerbana.

„To co je mi trochu až líto, tak mě mrzí, že těch bodů není víc. V některých zápasech jsme si body navíc zasloužili a mohli jsme na ně dosáhnout,“ uvědomuje si Ščerban.

Tým z Vysočiny, tedy poslední celek tabulky hraje atraktivní hokej a tak se není co divit, že první polovina soutěže přilákala do hlediště hokejových stadionů takřka milion diváků.

Tipsport extraliga (PLATNÉ K 28. 11. 2017) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC Škoda Plzeň 25 14 4 5 2 89:53 55 2. Mountfield HK 26 13 4 2 7 67:45 49 3. HC Oceláři Třinec 27 13 3 2 9 75:65 47 4. HC Kometa Brno 26 11 3 6 6 83:63 45 5. HC Vítkovice Ridera 26 11 2 4 9 76:68 41 6. HC Olomouc 25 8 4 6 7 61:64 38 7. BK Mladá Boleslav 25 9 2 4 10 59:60 35 8. HC Sparta Praha 25 9 2 4 10 63:69 35 9. HC Dynamo Pardubice 25 8 4 2 11 62:72 34 10. Aukro Berani Zlín 25 6 6 3 10 57:68 33 11. Bílí Tygři Liberec 25 8 4 1 12 57:77 33 12. Piráti Chomutov 25 6 4 6 9 64:73 32 13. HC VERVA Litvínov 26 7 4 2 13 55:73 31 14. HC Dukla Jihlava 25 5 4 3 13 52:70 26