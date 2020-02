Návštěvy v hokejové Lize mistrů se začínají blížit extralize, soutěž je stále prestižnější

Hokejisté Hradce Králové pokračují v Lize mistrů v šíření dobrého jména českého hokeje. Vždyť v posledních třech ročnících byly české kluby vždy minimálně v semifinále. A ke stále ještě poměrně mladé soutěži si postupně nachází cestu i fanoušci a veřejnost. Praha 12:10 2. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci hokejového Hradce Králové | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Hradec Králové už v úterý změří síly ve finále hokejové Ligy mistrů s Frölundou. A právě švédský klub hostil v únoru 2017 v Göteborgu až do letoška jediného českého finalistu. Hokejisté Sparty Praha tehdy podlehli domácímu celku 3:4 v prodloužení a odjížděli zklamaní.

„Byl by to pro mě asi největší klubový úspěch, protože je to konfrontace s mezinárodním hokejem. Je to velká škoda, došli jsme daleko,“ svěřil se před necelými třemi lety Lukáš Pech. A to už měl zkušený útočník ve své sbírce všechny medaile z české extraligy, včetně mistrovského titulu s Karlovými Vary.

Nejen on si soutěže, která má zatím poměrně krátkou historii, považoval. Třeba fanoušci pražského týmu vyprodali už domácí semifinále Sparty a do Švédska odjeli v několika autobusech. Vysoké návštěvy chodily i na další úspěšné české celky – semifinále Ligy mistrů v minulých letech uhrály Liberec, Třinec a Plzeň.

„Otázka prestiže je dvousečná. Ruku v ruce se totiž musí snažit všechny kluby. Když pak na tom malém českém písečku přijde jeden rebel, který bude říkat, že soutěž není podstatná, tak to bude ihned velké téma. Prestiž v očích fanoušků a sponzorů pak upadá,“ připomněla Radiožurnálu marketingová manažerka Plzně Lucie Mužíková, že v minulosti přístup některých týmů spíš připomínal snahu mít kvalitní přípravu před sezonou.

Liga mistrů totiž startuje už v srpnu, zatímco extraliga až v září. Ale v tomto ročníku už mezinárodní soutěž podle ní brali všichni vážně, i fanoušci.

„V této sezoně jsme pořádali čtyři domácí utkání a tři z nich měly návštěvu více než 5000 lidí. Na úvodní srpnový zápas přišlo skoro 5200 diváků,“ dodala Mužíková. To je skoro tolik, kolik chodí průměrně na extraligové domácí zápasy Plzně.