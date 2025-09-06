Hokejisté Sparty slaví v Lize mistrů další výhru, po obratu přestříleli švédskou Frölundu 4:2
Hokejisté Sparty porazili v Lize mistrů v Chomutově Frölundu 4:2 a navázali na čtvrteční triumf nad jiným švédským celkem Luleou. Pražané si připsali třetí výhru ze čtyř startů, hosté poprvé ztratili. O obrat na 3:1 po prvním inkasovaném gólu se postarali Michal Řepík, Martinš Dzierkals a Tomáš Hyka.
Sparta nastoupila proti čtyřnásobnému vítězi soutěže z let 2016, 2017, 2019 a 2020 s Kořenářem v brance a zkušeným útočníkem Klepišem, jenž se nedávno upsal v první lize partnerským Litoměřicím. Mistr světa z roku 2010 zastal roli centra čtvrté útočné formace.
„Seběhlo se to docela narychlo po čtvrtečním přípravném zápase v Litoměřicích (proti Slavii). Byl jsem už skoro v Praze, ale musel jsem zpátky pro batoh, projel jsem se... Volali mi Patrik Martinec (manažer Litoměřic) s Jardou Hlinkou (sportovní manažer Sparty) a ptali se, jestli chci přijet. Tam asi jiná odpověď než 'ano' neexistovala,“ řekl Klepiš s úsměvem.
„I když mi je jednačtyřicet a něco jsem už odehrál, abych pravdu řekl, trošku nervózní jsem byl. Večer před zápasem i těsně před ním. Ale určitě jsem si to užil. Je to jeden ze splněných snů,“ dodal Klepiš, jenž právě ve Spartě s hokejem začínal.
V úvodní desetiminutovce byli sparťané výrazně aktivnější, jenže ztroskotávali na gólmanovi Johanssonovi. Neujalo se Horákovo tečované zakončení ze čtvrté minuty, pak Pražané nevyužili přesilovku po špatném střídání Frölundy.
Velmi dobrou početní výhodu po faulu Michala Vitoucha sehrál švédský celek, ale ani Kořenář se nenechal zahanbit.
V posledních sekundách před přestávkou zakončil bekhendem zblízka Lasu, Kořenář byl však znovu připravený a nedovolil, aby jeho tým přes velkou střeleckou převahu (střely na branku 13:5) prohrával.
Jenže už po 49 sekundách druhé třetiny se proti pravidlům provinil Irving a Frölunda v přesilovce nemarnila čas. Innala napálil tyčku, následoval skvělý zákrok Kořenáře, ale Lindholm přece jen poslal Seveřany do vedení. Sparta však brzy odpověděla, když Horák vyslal na zteč Řepíka a ten zblízka zakončil pod horní tyčku.
V 28. minutě hráli Pražané přesilovku. Hyka nejprve zazvonil na tyčku, a když se k němu kotouč o chvilku později vrátil, prostřelil dezorientovaného Johanssona, jenž po předchozí situaci ještě hledal puk pod levým betonem.
„Abych pravdu řekl, tak jak jsem trefil tu tyčku, sám jsem nevěděl, kde je puk. Najednou se všichni sjeli do brány a pak jsem slyšel snad dokonce z hlediště, jak někdo řve 'nahraj'. Špágr (Michael Špaček) mě skvěle našel a pak už to bylo jen o tom, abych to trefil. Naštěstí to dopadlo, jsem za to rád,“ řekl Hyka.
Hosté ještě sáhli k trenérské výzvě, sudí však nedovolené bránění brankáři při kontrole na videu neviděli. Ve 33. minutě navíc Chlapík ideálně předložil puk Dzierkalsovi a bylo to 3:1.
Třetí dějství nabídlo více než třem tisícovkám diváků dobývání sparťanské branky, Pražané v čele s pozorným Kořenářem však odolávali a snažili se využít každou příležitost ke kontru.
Již takřka tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby to hosté zkusili s hrou bez gólmana a Friberg snížil. V závěru Řepík nabídl pojistku Horákovi a bylo rozhodnuto.
„Téhle výhry si opravdu ceníme, stejně tak i toho, že jsme uspěli dvakrát po sobě proti švédským klubům. Víme, jak má Frölunda dobrý tým, je to jeden z nejlepších týmů v Evropě. Pro nás to byl skvělý test před vstupem do extraligy a jsem strašně rád za to, že jsme podali skvělý výkon. Dobře jsme bruslili, bylo tam samozřejmě pár chyb, ale i to k hokeji patří,“ uvedl Hyka.
Hokejová Liga mistrů v Chomutově:
HC Sparta Praha - Frölunda HC 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 25. Řepík (R. Horák, Hyka), 29. Hyka (M. Špaček, Chlapík), 33. Dzierkals (Chlapík), 60. R. Horák (Řepík) - 22. M. Lindholm (Friberg, Innala), 58. Friberg (Egli, Tömmernes). Rozhodčí: Ondráček, Mejzlík - Axman, J. Svoboda (všichni ČR). Vyloučení: 3:6. Využití: 1:1. Diváci: 3084.