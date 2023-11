Národní tým spoléhá na mládí v brankovišti. ‚Nebereme to vůbec jako risk,‘ říká trenér Pavelec

Hokejová reprezentace odletí do švédského Växjö, kde ve čtvrtek rozehraje úvodní turnaj sezony. Branku národního týmu bude na Karjala Cupu hájit dvojice gólmanů, která má jen minimální zkušenosti s národním týmem. Není to až přílišný risk? Praha 12:18 8. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Reprezentační trenér brankářů Ondřej Pavelec předává mladším gólmanům své zkušenosti | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia | Zdroj: Profimedia

„Nebereme to vůbec jako risk. Samozřejmě vrchol sezony je mistrovství světa, ale chceme myslet i na budoucnost, a pokud chceme, aby nám ti gólmani v budoucnu chytali třeba na mistrovství světa, tak potřebují dostat šanci a potřebují chytat. Takže tady nejsou z toho důvodu, kolik jim je let, ale jakou mají sezonu nebo jak chytají,“ vysvětluje reprezentační trenér gólmanů Ondřej Pavelec.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká reprezentační trenér českých gólmanů Ondřej Pavelec před Karjala Cupem

Dominik Pavlát oslaví během turnaje 24. narozeniny a čeká ho teprve druhý zápas v národním týmu. O tři roky mladší Jakub Málek se svého prvního startu teprve dočká. I proto byl gólman Ilvesu Tampere z nominace překvapený.

„Vlastně jsem s tím nepočítal, byl to vlastně takový můj cíl. Ne cíl, ale přál jsem si to, abych si to odbyl, a tímhle můžu říct, že se mi to splnilo,“ těší se na svou premiéru Jakub Málek a jeho parťák Dominik Pavlát, přesto, že už má jeden odchytaný zápas za národní tým, mluví velmi podobně.

„Je to samozřejmě čest reprezentovat celý národ, a hrozně se na to těším. Já to budu brát jako každý jiný zápas, samozřejmě to bude rychlejší, přesnější, s tím počítám, ale musím se na to připravit, jak nejlépe budu moci,“ říká plzeňský brankář Dominik Pavlát.

Věk jako výhoda

V minulosti bylo častější, že na turnaje jezdil jeden zkušenější brankář. Teď oba čerpají zkušenosti od Ondřeje Pavelce a to, že jsou si oba gólmani i věkově blíž, považují spíš za výhodu.

„Asi je to lepší, rozumíme si, nejsme o tolik starší, máme stejná témata, o kterých se můžeme bavit. Pro oba je to výborná zkušenost, takže myslím, že si navzájem pomůžeme, a můžeme se vybičovat k lepším výkonům,“ věří Jakub Málek.

Reprezentace odehraje na turnaji první zápas ve čtvrtek večer ve Švédsku proti domácímu výběru, pak se přesune do Tampera, kde nastoupí postupně proti Finsku a Švýcarsku. Oba gólmani odchytají každý minimálně jedno utkání.