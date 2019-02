Sekáč ze sebe díky gólům ‚sundal opici.‘ První útok reprezentaci po zápase s Finy opouští

Česká hokejová reprezentace vyhraje švédský turnaj evropské hokejové tour, už teď je jasné, že k tomu stačily dvě výhry. Na tu nad domácími navázal národní tým dalším dobrým výkonem a porazil 3:1 Finy. Stockholm 19:38 9. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Sekáč v zápase proti Finsku | Foto: Jonas Ekstromer | Zdroj: ČTK/AP

„Ustáli jsme jejich klasický nápor ze začátku, nenechali jsme je hrát, to co obvykle hrají a takhle to dopadlo,“ řekl Radiožurnálu útočník Jiří Sekáč, autor gólu na 3:0, který zásadně přiblížil český tým k výhře.

V prvním útoku s Gulašem a Kovářem se mu hrálo dobře a o své střelecké potenci mluví s použitím přirovnání, na které jsme zvyklí spíš po náročném večírku:

„Spadlo mi to ze zad, gólem proti Švédům jsem sundal opici. Ze člověka opadne tlak a cítí se líp,“ popisuje Jiří Sekáč.

Po utkání si šel zabalit výstroj a odjel na letiště. V posledním zápase proti Rusům už hrát nebude, podobně jako zbylí spoluhráči z prvního útoku Gulaš a Kovář, které už v pondělí čeká extraligový duel.

Škola pro mladé

Dá se to popsat tak, že tihle zkušenější ukázali mladším: „Takhle se to má hrát a teď je řada na vás.“ Podobný záměr měl trenér národního týmu Miloš Říha.

„Chtěli jsme, aby ti starší dávali mladým školu. Abychom měli starší, střední i mladou generaci, která se to bude mít od koho učit. Myslím, že tyhle dva zápasy to jednoznačně ukázaly,“ vysvětluje kouč reprezentace.

„Na tohle jsme čekali, kdy už konečně udělám nějaký výsledek, teď se nám to podařilo. Uvidíme, jak kluci dohrají třetí zápas, ale už teď to bylo mnohem lepší než předešlé akci,“ pochvaluje si Jiří sekáč nejen výhru nad Finy 3:1, ale celé dosavadní vystoupení českého týmu na Švédských hrách.

A bez ohledu na poslední zápas proti Rusům to pro českou reprezentaci bude turnaj vítězný. Díky druhému zápasu programu, ve kterém Švédové Rusy porazili 4:2, totiž česká reprezentace celý turnaj po 25 letech vyhrála.

Hokejový nároďák

@narodnitym ⭐️ | Hvězdou zápasu byl dnes Roman Will, který při premiéře pustil za svá záda jedinou střelu, přesto po utkání chválil hlavně spoluhráče 🙌



#narodnitym #jakolev 3 72