Kubalík sní o pražském debutu v NHL. ‚Je super, že dostanu šanci,‘ říká o zájmu Chicaga

Vyhrál kanadské bodování švýcarské ligy a připojil se k reprezentaci. Hokejista Dominik Kubalík má velkou šanci, že bude hrát na letošním mistrovství světa v Bratislavě, ale v hlavě také může mít i jiný termín. Říjen tohoto roku a možný premiérový start v NHL. V týdnu se dozvěděl, že s ním vedení Chicaga chce podepsat smlouvu. Praha 15:51 30. března 2019

Dominik Kubalík by mohl nastupovat třeba i po boku Patrika Kanea. Během sezony na něj totiž práva od Los Angeles získalo Chicago, které zápasem s Philadelphií začne v Praze příští ročník NHL.

Zatím je ale Kubalík hráčem švýcarského týmu Ambri Piotta. „Rozloučili jsme se s tím, že mám smlouvu na další rok a že se uvidí, co a jak bude v létě,“ řekl Radiožurnálu.

V létě by byl Kubalík rád, aby mohl licitovat o smlouvě s týmem nejlepší ligy světa. Přitom řeší i poměrně všední starosti: „Bydlení jsem vyklízel, protože kdybych se vrátil, chtěli bychom něco se zahrádkou, máme malého pejska,“ směje se.

23letý útočník by se ale nezlobil, kdyby nemusel řešit zahrádku ve Švýcarsku, ale místo toho objednával cestovní box pro psa do letadla směr Chicago. A tohle samozřejmě v Piottě vědí.

„Ví se tam, že se vyměnily moje práva. Ale já jsem se na to nezaměřoval a ani jsem to nechtěl vědět. Tyhle věci akorát motají hlavou a člověk začne přemýšlet o jiných věcech, než by měl. Teď jsem tady a chci se soustředit na to, abych byl stoprocentně připravený,“ přiznává Dominik Kubalík, že teď myslí hlavně na to, aby se dostal do kádru na mistrovství světa.

Ale nemohl uniknout tomu, co v týdnu řekl generální manažer Chicaga Stan Bowman. S Kubalíkem v klubu NHL počítají, tedy lépe řečeno, mají v plánu s ním podepsat smlouvu.

Splněný sen se vším všudy

„Je fajn, že se o mě ví a mají zájem. Vím, že Chicago je jedna z nejlepších organizací a je to super město. Jsem rád, že dostanu šanci. Los Angeles nevyšlo a ozvalo se Chicago,“ vysvětluje.

Pak je tu ještě jedna informace s o trochu starším datem a to sice potvrzení, že Chicago rozehraje příští sezonu v Praze proti Philadelphii. „To je velké lákadlo. Kdyby to vyšlo, byl by to splněný sen se vším všudy,“ zasní se.

Na NHL se připravuje už dopředu. „Na sestřihy se dívám každé ráno. Na Kučerova nebo McDavida se podívá každý, ale nedá se říct, že bych se koukal vysloveně na Chicago,“ říká o místě v sestavě Chicaga s úsměvem Dominik Kubalík.

Naopak v národním týmu ho dost možná dostane a třeba i jeho výkony na mistrovství světa můžou přesvědčit vedení Blackhawks, aby Kubalíkovi dalo minimálně šanci se poprat o místo v klubu NHL.