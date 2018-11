26 zápasů, 25 výher. ‚Kdybych neměl formu, nejezdím sem,‘ říká gólman reprezentace Kovář

„Kdybych neměl formu, tak bych se trenérům omluvil a nejezdil bych sem. Užil bych si tři dny s rodinou. I manželka si přála, abych jel a ukázal, že pořád umím chytat. Takže jsem tady a doufám, že vám to ukážu,“ říká na Radiožurnálu sebevědomý Jakub Kovář.

‚Chceme tým postavit na více hráčích.‘ Miloš Říha povolal lídry, před srazem byl nervózní Číst článek

Právě on je základním stavebním kamenem nevídaných výsledků Jekatěrinburgu v této sezóně. Z 26 zápasů jich tým z podhůří Uralu vyhrál 25.

„Nepamatuju si, že by nějaký tým takovou sérii měl. Všichni si tam toho strašně vážíme, pořád nás baví vyhrávat. Jsou chvíle, kdy vyhrajete pět šest zápasů a pak už vás to netěší, ale my jsme jich udělali 15 a pořád jsme se těšili na tu další,“ říká český brankář.

Radost z výher by Jakub Kovář přenesl rád i do reprezentace. V té zatím odchytal 46 zápasů, ale poslední před dvěma lety. Od té doby výrazně změnil styl chytání.

„Změnil jsem toho hodně a myslím, že mi to dost pomohlo. Snažil jsem se přizpůsobit modernímu hokeji a zlepšit nedostatky, které jsem na sobě cítil. Posledními výsledky jsem si dokázal, že to byla správná volba,“ říká.

Proti Švédsku a Finsku

Nový styl, kterým udivuje Jakub Kovář ruské diváky v KHL, by měl předvést v národním dresu ve dvou ze tří zápasů Karjala Cupu. Trenér Říha už dopředu prozradil, v jakých duele půjde do branky právě gólman Jekatěrinburgu.

„Počítáme s tím, že by měl chytat Švédy, na kterých minule vyhořel, a Finy. Rusy zná, takže bychom mu chtěli dát tyhle dva zápasy. Jestli to zvládne a jestli je jeho forma taková, jaká je,“ všiml si formy Kováře Miloš Říha.

Ale opravdu má životní formu? „To si řekneme po sezoně. Nerad bych v březnu mluvil o tom, že jsem měl nejlepší formu v říjnu a pak jsme vypadli v prvním kole play-off. Doufám, že až si v květnu naleju na zahradě víno, budu si moct říct, že to byla nejlepší sezona v životě,“ věří Jakub Kovář, že slavit bude až v květnu po mistrovství světa.