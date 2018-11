Hokejová reprezentace se vrací do holešovické haly. Premiéra v ní čeká trenéra Říhu i nové dresy

Hokejová reprezentace se vrací do haly, kde před lety slavila titul mistrů světa. Čtvrteční zápas Euro hockey tour se Švédskem totiž odehraje, v rámci oslav 110 let hokeje u nás, ve čtvrtek v holešovické Tipsport aréně. Praha 17:25 7. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Říha při tréninku hokejové reprezentace spolu s Michalem Jordánem | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Je to super. Mám to tady strašná rád. Ať už jsem tady hrál se Lvem nebo se Spartou. Vždycky se sem rád vracím, pokaždé mi to připomene staré dobré časy a husí kůže mi naskočí,“ rozhlíží se po stařičké hale útočník Jiří Sekáč.

Naposledy tady hrála reprezentace před pěti lety přátelský zápas proti Slovensku a poslední oficiální duel v roce 2004. Teď se sem národní tým vrací.

Duel Karjala cupu se Švédskem nebude ale speciální nejen v místě konání. Hrát se bude v rámci oslav 110 let od vzniku ledního hokeje u nás, národní tým bude hrát poprvé v dresech s novým logem a premiéru na lavičce reprezentace si v něm odbude trenér Miloš Říha.

„Asi je toho dost. Na druhou stranu já osobně se na to hodně těším. Vždycky když se slaví nějaké výročí, nebo třeba když se k tomu přidávají teď ty nové dresy, tak je to další motivaci navíc. Věřím tomu, že bude super atmosféra,“ těší se obránce a kapitán Jakub Nakládal.

Ten bude chtít v utkání uspět a potěšit diváky výhrou nad silným soupeřem. Na nejzkušenějšího hráče aktuálního výběru ale nebude upřena největší pozornost. S tou se bude muset vyrovnat Miloš Říha. Od nového trenéra čeká veřejnost výhru

„Je to těžké. Jsou tam hráči, kteří to musí odehrát na ledě. Myslím si, že trenér národního mužstva je spíš takový skladatel mužstva a manažer, který si vybere správné hráče a oni už si to tam musí řídit sami,“ myslí si nový kouče reprezentace Říha.

Z jeho slov se dá jednoduše vyčíst, že tým nebude příliš svazovat taktickými pokyny, ale bude se ho, jak bylo jeho zvykem na klubové úrovni, snažit burcovat. To hlavní má totiž už za sebou, nominaci. A hráčům, které vybral, věří, že slavnostní duel zvládnou.