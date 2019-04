Miloš Říha je v nemocnici, hokejovou reprezentaci povedou asistenti

Kouč národního mužstva nebyl na tréninku a vynechá i páteční zápas Euro Hockey Challenge proti Slovensku v Trenčíně. Tým povedou asistenti Robert Reichel a Karel Mlejnek. K mužstvu by se Říha měl vrátit v sobotu, kdy je na programu další zápas se Slováky v Nitře.

Frolík, Palát, Simon. K hokejové reprezentaci se připojí další posily z NHL Číst článek

„Trenér Miloš Říha vedl ještě včerejší trénink. Potom absolvoval pro kontrolu vyšetření v místní nemocnici a ukázalo se, že je potřeba krátkodobá hospitalizace kvůli sledování. Bude dvoudenní a k mužstvu se připojí pravděpodobně v sobotu. Dnešní trénink a páteční zápas v Trenčíně tak vedou mužstvo asistenti Robert Reichel s Karlem Mlejnkem,“ řekl dnes ČTK a deníku Sport tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund.

„Konkrétní důvody pak záleží na něm, zda bude chtít zveřejnit. Nemyslím si však, že by měla být nějak ohrožena jeho účast na mistrovství světa,“ doplnil Zikmund s výhledem k vrcholu sezony. Šampionát začne 10. května.

Reichel bral situaci s nadhledem. „Jsme tady jako tým a je úplně jedno, kdo bude na střídačce. Teď tam budeme my s Karlem. Miloš absolvoval vyšetření v nemocnici, které trvá dva dony, připojit by se měl v sobotu dopoledne. Beru to úplně normálně, to vyšetření bylo prostě nutné a poradíme si s tím,“ ujistil Reichel.

S hlavním koučem je v kontaktu. „Myslím, že nejde o nijak extra velkou komplikaci. S Milošem komunikujeme a řešíme tréninky i sestavu. Určitá komplikace to samozřejmě je, ale ne na takové úrovni, že by Miloš nemohl nic. Prostě se to tak stalo a je to realita. Věříme, že tady zase brzy bude a vše bude v pohodě,“ prohlásil Reichel.