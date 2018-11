‚Chceme tým postavit na více hráčích.‘ Miloš Říha povolal lídry, před srazem byl nervózní

Česká hokejová reprezentace se sešla před prvním turnajem sezony, Karjala Cupem. Premiéru na něm zažije v roli trenéra národního týmu Miloš Říha, který při vstupu do kabiny cítil malou nervozitu. První den se mu v holešovické hale hlásilo 17 z celkově 27 nominovaných hráčů. Zbylí se k národnímu týmu připojí v dalších dnech. Praha 8:59 6. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový trenér národního týmu Miloš Říha na prvním reprezentačním srazu | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Je dobře, že jsem nervózní. Strašně jsem se těšil a ten pocit je nádherný, cítím naprostou zodpovědnost, aby to klaplo. Neříkám, že všechny porazíme, ale chci, aby tam byla vítězná vlna. Aby trénink směřoval k výkonu a aby byl sraz naplněný tím, že jdeme pracovat,“ řekl Radiožurnálu na úvod reprezentačního srazu trenér Miloš Říha.

První den se mu v holešovické hale hlásilo 17 z celkově 27 nominovaných hráčů. Zbylí se k národnímu týmu připojí v dalších dnech.

Mezi těmi, kteří už jsou na místě, je i kvarteto Horák, Zohorna, Krejčík a Tomášek. Ti se výrazně prosazují v stále kvalitnějších severských soutěžích - švédské a finské lize. Právě od nich čeká Miloš Říha, že potvrdí aktuální formu

„Čekám, že to tady klukům předvedou. Naučili se styl a prosazují se tam, což je obdivuhodné. Když nám to tu předvedou, můžeme být úspěšní,“ říká trenér.

Miloš Říha ale nechce stavět hru jen na hráčích ze Severu. Všichni, které povolal, jsou ve svých klubech tahouni týmů a to po nich bude chtít i v národním dresu. Nechce se totiž dostat do situace, jako jeho předchůdce Jandač na posledním mistrovství světa.

„Přijeli Pastrňák s Krejčím a všichni se koukali, že to oni odehrají. Oni toho po prvním zápase měli plné zuby a došla jim šťáva. My to chceme postavit na více hráčích,“ předkládá svou vizi Miloš Říha. První zkouška čeká národní tým už ve čtvrtek, kdy se v rámci Euro Hockey Tour utká v pražských Holešovicích se Švédskem.

