K reprezentaci se před přípravou na mistrovství světa připojili tři hráči, možné posily z NHL trenéři tají

Nominaci českých hokejistů v přípravě na květnové mistrovství světa v Dánsku rozšířili obránci Michal Moravčík s Davidem Skleničkou z Plzně a útočník Dominik Kubalík z Ambri-Piotty. Všichni tři se připojí k týmu v úterý. Na pondělním srazu v Praze se nově hlásili obránce Michal Jordán z Chabarovsku a útočník David Kaše ze švédské Mory. Chyběl naopak zraněný bek Vojtěch Mozík. Praha 17:27 9. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká hokejová reprezentace na tréninku | Zdroj: ČTK

Další obránci Jakub Galvas, Adam Polášek a Ondřej Vitásek, kteří měli se zraněními problémy z minulého týdne z duelů se Švýcarskem v Příbrami, byli na startu třetího týdne přípravy opět připravení k tréninku.

Hokejisté vyhráli nad Švýcarskem i podruhé, první gól v reprezentaci vstřelil Kaut Číst článek

„Chybí tu Vojta Mozík, který doléčuje zranění. Je ve spojení s doktory a uvidíme, dali jsme mu pár dní, aby se to nějak ustálilo. Nejde o zranění, kvůli kterému bychom ho měli škrtnout, takže čekáme, jak se to vyvine," řekl dnes na srazu týmu novinářům asistent kouče Jaroslav Špaček.

Trenéři napevno počítají s tím, že mužstvo pro domácí turnaj Carlson Hockey Games příští týden v Pardubicích posílí brankářská jednička z únorových olympijských her v Pchjongčchangu Pavel Francouz. Opoře Čeljabinsku skončila klubová sezona ve čtvrtek po vyřazení v semifinále KHL s Kazaní. „Měl by přijet do Pardubic a zasáhnout do turnaje," potvrdil Špaček očekávané posílení v brankovišti.

Při doplňování kádru ještě není definitivně jasno o nejproduktivnějším hráči extraligy Milanu Gulašovi, který si před olympiádou poranil koleno, ale play-off v dresu Plzně stihl. Stejně tak o jeho spoluhráči z útoku, nejlepším střelci základní části Tomáši Mertlovi.

#narodnitym doplní Moravčík, Sklenička a Kubalík. Co Gulaš a Mertl? https://t.co/ErZU9pIWi2 — Hokejový nároďák (@narodnitym) 9 April 2018

„Byli to lídři plzeňského týmu, hráli opravdu hodně a nevím, jestli mají ještě motivaci, aby chtěli hrát. Dáme jim pár dní volno, budeme s nimi v kontaktu a pak se uvidí. Chtěli bychom mít jasno, než odjedeme do Francie," řekl Špaček. Ve hře byl podle něj další plzeňský útočník David Stach. „Uvažovali jsme o něm, ale jde bohužel na operaci a sezona pro něj skončila," uvedl Špaček.

Jména případných posil z NHL trenéři zatím tají

Jména zámořských posil zatím drží reprezentační realizační tým v tajnosti. O všech účastnících play-off v NHL je sice již rozhodnuto, hráči klubů, jimž skončila sezona, ale absolvují ještě výstupní pohovory a zdravotní prohlídky. Kouč Josef Jandač se svými spolupracovníky tak nechtějí předbíhat událostem, situaci přímo v zámoří navíc pečlivě monitoruje generální manažer Jiří Fischer.

„Samozřejmě bychom chtěli od hráčů, kteří vypadli, aby tady byli co nejdříve, když o ně budeme mít zájem. Je tam hodně mladých kluků, kteří by se mohli poprat s konkurencí, která tady je. Ale musíme počkat, jak vše dopadne. Vidím to tak, že do konce týdny bychom měli vědět víc," odvětil asistent trenéra Jaroslav Špaček na dotaz, kdy by mohla zaznít první konkrétní jména.

Pastrňák dal 35. gól v sezoně, poslední zápas NHL rozhodl o složení dvojic pro play-off Číst článek

Zájem reprezentovat v Dánsku už vyslovil útočník Martin Frk z Detroitu či obránce Jan Rutta z Chicaga. Jeho spoluhráč, útočník David Kämpf, se vrátil na farmu do Rockfordu, který ještě bojuje o play-off. Sezona skončila také forvardovi Michaelu Frolíkovi v Calgary. Do poslední chvíle nakonec marně bojovalo o play-off St. Louis s útočníky Vladimírem Sobotkou a Dmitrijem Jaškinem. Po základní části skončil také Dallas s forvardem Radkem Faksou. Jeho spoluhráč Martin Hanzal je kvůli zranění zad na dlouho dobu mimo hru.

Dohrála také Florida s útočníkem Radimem Vrbatou, který ale po sobotním posledním vystoupení ukončil kariéru. Zkušený forvard Aleš Hemský z Montrealu vynechal téměř celý ročník kvůli otřesu mozku z úvodu sezony.

Při výběru vhodných adeptů na start v Dánsku bude hrát roli více faktorů. „Už jsme měli třeba k dispozici hráče, kteří přijeli a hráli na malém hřišti, ale pak tady na tom velkém to nebylo, jak bychom si představovali," vysvětlil Špaček.

„Nemá ale cenu sem brát hráče, u nichž máme pocit, že by týmu nepomohli. A budeme čekat i na ta esa, která v play-off naopak jsou. U těch je otázka, jak se série budou natahovat a jak oni osobně budou a nebudou dobití po celé sezoně," řekl Špaček.

Nominace českých hokejistů na přípravu před MS v Dánsku:

Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice), Dominik Furch (Omsk/KHL), Pavel Francouz (Čeljabinsk/KHL),

Obránci: Marek Hrbas, Lukáš Klok (oba Vítkovice), Michal Moravčík, David Sklenička (oba Plzeň), Jakub Galvas (Olomouc), Tomáš Pavelka (Sparta Praha), Filip Pyrochta (Liberec), Michal Jordán (Chabarovsk/KHL), Vojtěch Mozík (Podolsk/KHL), Adam Polášek (Soči/KHL), Ondřej Vitásek (Chanty-Mansijsk/KHL),

Útočníci: Martin Kaut, David Tomášek (oba Pardubice), Michal Birner, Roman Červenka (oba Fribourg-Gottéron/Švýc.), Andrej Nestrašil, Robin Hanzl (oba Nižněkamsk/KHL), Jan Ordoš (Liberec), Jakub Orsava (Mladá Boleslav), Michal Řepík (Sparta Praha), David Šťastný (Zlín), Roman Horák (Podolsk/KHL), David Kaše (Mora/Švéd.), Robert Kousal (Davos/Švýc.), Dominik Kubalík (Ambri-Piotta/Švýc.), Adam Musil (San Antonio/AHL), Matěj Stránský (Čerepovec/KHL).