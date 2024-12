Hokejová reprezentace porazila Finsko 3:1. Dva góly dal Kubalík, do prázdné brány pečetil výhru Stránský

Čeští hokejisté porazili v Pardubicích Finsko 3:1 a vstoupili vítězně do Švýcarských her, druhého turnaje seriálu Euro Hockey Tour. Dva góly úřadujících mistrů světa vstřelil útočník Dominik Kubalík, třetí přidal při power play Matěj Stránský. Za soupeře se prosadil Harri Pesonen. Národní tým si připsal třetí výhru v sezoně a dostal se do čela EHT.

