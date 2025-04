Euforie je velká, těšilo Křížovou po výhře nad Švýcarskem. Teď je čas připravit se na USA, zní z týmu

České hokejistky si na mistrovství světa zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále česká reprezentace, především díky výborně odehrané první třetině, vyhrála nad Švýcarskem vysoko 7:0. V semifinále český tým v Českých Budějovicích nastoupí v sobotu proti Spojeným státům americkým. České Budějovice 9:05 18. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čtvrtfinále Česko - Švýcarsko na mistrovství světa hokejistek | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hokejistky končily zápas proti Švýcarsku v euforii, asistent trenéra Dušan Andrašovský ji musel trochu brzdit. Fanoušci na tribunách Arény České Budějovice si zakřičeli gól od 12. do 20 minuty celkem pětkrát. Hráčky dohrávaly první třetinu v euforii.

„Ještě jsem ani nebyla na telefonu, nikoho jsem neviděla, ale věřím, že fandili a že je to obrovská radost nejen pro Horní Cerekev, ale pro celou Českou republiku,“ těšilo Denisu Křížovou.

Zápas dokázaly české hráčky zlomit v první třetině, kterou vyhrály 5:0. Přesto si Křížová nemyslí, že se postup podařilo vybojovat snadno.

„Snadno se říct nedá, tohle jsou strašně těžké zápasy a jsem strašně ráda, že nám tam padly ty góly postoupily jsme dál do semifinále. Euforie je velká, máme svůj tým na střídačce a diváci jsou tady úžasní,“ radovala se útočnice národního týmu.

Asistent trenérky českého týmu Carly MacLeodové Dušan Andrašovský ale o euforii moc mluvit nechtěl.

„Myslím, že euforie ne, zápas jsme měli pod kontrolou a emoce jsme dobře kontrolovali. Dohráli jsem zápas tak, jak jsme chtěli. Už je na čase myslet na to, co bude. Holky mají za úkol dobrý cool down, připravit se na to. Proběhne krátký trénink abychom se připravili stoprocentně na výborný zápas proti USA,“ vyprávěl Andrašovský.

Ten mluvil mluvil o cool downu, tedy o odpočinku, který se týka á psychiky i fyzických sil. Utkání v semifinále Česká republika - Spojené státy americké začen v sobotu v 15.00 a to v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.