Tři bratři v jednom útoku. ‚Můžou rozhodnout,‘ věří formaci Zohornů kouč reprezentace

Naposledy byli tři bratři v hokejové reprezentaci ještě v dobách Československa. Na trojici útočníků s příjmením Šťastný teď po letech navazují bratři Zohornovi, které čeká zápas proti Švédsku. Stockholm 8:20 7. února 2019

„Naposledy jsme spolu hráli na rybníku v Chotěboři. Je to 10 let, nebo když se sejdeme o Vánocích. Ale teď sedm let nemrzne,“ směje se na Radiožurnálu Hynek Zohorna při vzpomínce na poslední zápas po boku bratrů.

A tehdy to měl možná nejtěžší ten nejmladší - Radim. Jenže už jako malý prý neměl problém starší bratry přeprat. „Oba nás přepral, vždyť má dva metry a sto kilo, je to znát,“ vypráví Hynek Zohorna, prostřední z bratrské trojice.

„Vždycky jsem se pral s Tomášem a vždycky jsem vyhrával, to mluví za vše,“ vzpomíná nejmladší Radim Zohorna na dětství s 9 let starším Tomášem a 6 let starším Hynkem.

Na listopadovém turnaji Karjala se potkali Hynek s Radimem, nejvíce zkušený, jednatřicetiletý Tomáš z Chabarovsku pozvánku nedostal. Na prosincovém Channel One Cupu zase jako jediný chyběl dvaadvacetiletý Radim. Ten teď nebyl původně ani mezi náhradníky, ale nakonec se dostal až do konečné nominace.

Nejmladší dostane přistýlku?

V hokejové reprezentaci není obvyklé, aby se objednával třílůžkový pokoj. Bratři Zohornové sice proti Švédsku nastoupí v jednou útoku, ale do společného ubytování se nehrnou. „Oni oba dva chrápou, tak já s nimi spát nebudu,“ vtipkuje Radim.

„Půjde k nám, necháme si přitáhnout přistýlku a bude spát s námi,“ v nadsázce vyhrožuje Tomáš Zohorna nejmladšímu bratrovi.

Do smíchu ale bude všem u Zohornů. Poprvé v české historii nastoupí v národním týmu v jednom útoku tři bratři. Naposledy se to stalo ještě v československé reprezentaci v případě sourozenců Šťastných.

„Měli by otravným způsobem rozbíjet švédskou obranu. Věřím tomu, že to bude lajna, která zápas může rozhodnout,“ důvěřuje bratrské trojici trenér Miloš Říha.

Jeho svěřenci z české hokejové reprezentace na minulých dvou turnajích podlehli výběru Tří korunek shodně 2:3. Čtvrteční zápas v hale Hovet začne v 19 hodin.

@robertzaruba Byli kdysi BRATŘI TŘI ... a jsou zase!!



22.2.1980 ČSSR-Kanada 6-1 v Lake Placid, útok 3 bratrů Šťastných dal 5 gólů.

7.2.2019 Švédsko-Česko ve Stockholmu, útok 3 bratrů Zohornových



Zítra velký den "Zohoklanu", Tomáš-Radim-Hynek spolu v útoku.

Miloš Říha: "Budou nepříjemní ..." 8 232