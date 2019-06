Do Hokejové síně Josefa Hoška v Lánech přibyly repliky historických šaten i dřevěná brusle

„Je to vždy jedno místo v šatně, aby lidé, kteří sem do Hokejové sítě přijdou, viděli, jak vypadaly šatny v 50. letech, v 70. letech i v současnosti. Vybral jsem vždy jedno místo pro jednoho hráče. V první šatně z 50. let je postava oblečená do dobové výstroje i dresu jako Vladimír Zábrodský, ve druhé šatně ze 70. let je Josef Horešovský,“ popsiuje pro Radiožurnál Josef Hošek.

„Dres je samozřejmě originál, tašky, pytle jsou také originály. Poslední šatna je replika z roku 2015 z Prahy se jmenovkou Tomáše Plekance. Je tam jeho kompletní výstroj. Plekanec tady sedí v ribanu, ve spodkách, tričku a ponožkách… jsou to jeho originály,“ pokračuje nadšenec a sběratel.

V šatně z 50. let je pytel na výstroj, který vypadá jako lepší pytel na brambory…

„Takhle se výstroj tenkrát nosila. Do těch pytlů bylo sice obtížné něco dát, ale tenkrát byla výstroj menší, byly to filcové kopny, nárameníky. Výstroj nebyla velká, takže se to tam pohodlně vešlo,“ popisuje.

Ve své sbírce má tisíce věcí, dnes přibyla další – jeden ze spoluobčanů mu přinesl prehistoricky vypadající brusle...

„Krásné dřevěné brusle. Jedny dřevěné jsem už měl, ale ty byly dětské. Kamarád Mirek Porcal mi věnoval staré dřevěné brusle pro dospělého člověka. Úžasné, na řemínky. Je to úžasná věc, kterou tady budou lidi obdivovat,“ nadšeně popisuje Hošek.

Pospíšil, Havel i Eberman...

Nejen starým bruslím se vzácní návštěvníci diví. František Pospíšil a Jan Gusta Havel se zastaví v místě, kde je vystavené olympijské oblečení z přelomu 60. a 70. let. A třeba bývalý reprezentant Bohuslav Eberman chce také přispět.

„Po tom, co jsem se rozvedl, mi toho zbylo málo. Z toho mála jsem mu něco přivezl, dres z HC Lausanne, kde jsem hrál, a z Grenoblu. Co se týká výstroje, tak rukavice a potom některé fotky, které mi zbyly,“ říká Eberman.

Nadšenec do hokejové historie a sběratel Josef Hošek si ještě připraví černý fix, kterým se mu Bohuslav Eberman na darované věci podepíše a zařadí je do svých stále větších prostor.