Václav Nedomanský bude jako druhý Čech uveden do hokejové Síně slávy

Bývalý útočník Václav Nedomanský bude 12. listopadu uveden do hokejové Síně slávy v Torontu jako druhý Čech po brankáři Dominiku Haškovi, který do vybrané společnosti vstoupil v roce 2014. Pětasedmdesátiletý mistr světa z roku 1972 působil v československé lize ve Slovanu Bratislava, ve WHA v celcích Toronto Toros a Birminghamu a v NHL v Detroitu, New York Rangers a St. Louis, nyní je skautem Vegas. Toronto 22:13 25. června 2019

Nedomanský byl vybrán jako nový člen Síně slávy spolu s bývalým kanadským útočníkem Guyem Carbonneauem, ruským obráncem Sergejem Zubovem a kanadskou útočnicí Hayley Wickenheiserovou. Mezi budovateli byli vybráni Jim Rutherford a Jerry York.

Vybrala je osmnáctičlenná komise a v širší nominaci kandidátů byl také třiačtyřicetiletý bývalý hráč New Jersey Patrik Eliáš, který letos splňoval poprvé podmínky pro zařazení do výběru.

Se 163 góly je hokejový útočník Václav Nedomanský (75) nejlepším střelcem v historii české i československé reprezentace. Za Československo nastřílel v 220 zápasech rekordních 163 gólů. Má devět medailí z mistrovství světa včetně zlata z roku 1972, ze dvou olympiád si odvezl stříbro a bronz.

V roce 1974 emigroval přes Švýcarsko do zámoří, nikoliv však do NHL, ale do konkurenční WHA. V tvrdé soutěži patřil Nedomanský k největším hvězdám, během necelých čtyř sezon, v nichž oblékl dresy týmů Toronto Toros a Birmingham Bulls, zaznamenal 141 branek. Do NHL naskočil až v 33 letech, přesto v ní stačil v barvách Detroitu, New York Rangers a St. Louis odehrát 428 utkání s bilancí 125 gólů a 283 kanadských bodů.

Po skončení kariéry působil jako trenér ve Schwenningenu a Innsbrucku, od roku 1992 začal pracovat jako skaut. Nejdříve v Los Angeles, pak i v Nashvillu a poslední tři roky ve Vegas.