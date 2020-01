Kanadský hrdina finále s Ruskem: Je to největší věc v mém životě, radoval se z gólu Thomas

Kanadští hokejisté do 20 let získali v Ostravě 18. titul mistrů světa. V dramatickém finále otočili v závěru zápas s Ruskem a vyhráli 4:3.

„Porazili nás ošklivě v prvním utkání, teď jsme se ale do zápasu vrátili a ukázali správný charakter,“ hodnotil skvělý zápas nejužitečnější hráč turnaje - kanadský útočník Alexis Lafreniere. V létě bude patrně právě osmnáctiletý hokejista jedničkou draftu do NHL.

„Je to mimořádné, neskutečné pocity. S touhle partou se nám splnil sen. Byl to pro mě i pro mužstvo skvělý turnaj, spoluhráči byli perfektní a mohli hru hodně pozvedli.“

Chválil zlepšující se kanadský tým Lafreniere. Rusové přitom byli ke zlatu hodně blízko. Ještě necelých 11 minut před koncem vedli 3:1.

„Byli jsme blízko, vedli jsme 3:1 deset minut před koncem a opět jsme v závěru udělali zbytečné fauly a to zlomilo naší hru. Proto jsme prohráli. Měli jsme se zaměřit na disciplínu. Nikoho teď vinit nemůžeme, to je prostě hokej. Hráli jsme dobře, dali jsme do toho všechno a jsem hrdý, že jsem v takovém týmu hrál,“ zakončil pozitivně urostlý ruský útočník Jegor Sokolov. Kanaďané se ale nevzdali.

Žádná panika a chladnokrevné zakončení

„Nikdo z nás nepanikařil, když dali vedoucí gól a pak i ten na 3:1. Drželi jsme se naší hry a vnitřně jsme cítili, že se dostaneme zpátky a vyhrajeme. Nikdo se v zápase nestrachoval,“ popisoval hrdina utkání - člen čtvrtého kanadského útoku Akil Thomas.

Když už se všichni smiřovali s prodloužením, projel ruskou obranou a vstřelil čtyři minuty před koncem vítězný gól.

„Hlavou mi běží hodně věcí. Ten vítězný gól je největší věc v mém životě. Pro oba týmy to byl dlouhý turnaj a daly do toho vše, co jim ještě v silách zbývalo,“ zakončil útočník Akil Thomas, který má po matce barbadoský původ.