Nečekali jsme, že budeme mít šest bodů, přiznává trenér hokejistů Rulík. Gólman Suchánek má rekord

Čeští hokejisté do 20 let vyhráli i druhý duel na mistrovství světa v kanadském Halifaxu. Na úvodní překvapivou výhru 5:2 nad Kanadou navázali junioři i proti Rakousku. Po očekávaném vítězství 9:0 tak mají plný počet bodů a o skóre průběžně vedou skupinu A šampionátu. Halifax 13:55 28. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gólman Tomáš Suchánek | Zdroj: Profimedia

„Nečekali jsme, že po dvou zápasech budeme mít šest bodů. Pro nás bylo strašně důležité dnes vyhrát, protože po zápase s Kanadou jsme hráli zápas-zápas. Jsou to ošemetné zápasy, ale myslím, že kluci to výborně zvládli,“ pochvaloval si trenér české dvacítky Radim Rulík, že Češi utkání s Rakouskem v klidu zvládli. A to i přestože mezi duely s Kanadou a Rakouskem neuplynulo ani 24 hodin.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak hodnotí trenér hokejistů povedený vstup reprezentace do mistrovství světa do 20 let

Hokejová dvacítka je na světovém šampionátu po prvních dvou utkáních stoprocentní poprvé od roku 2001. Tehdy český tým vedený trenérem Jaroslavem Holíkem získal podruhé za sebou zlaté medaile.

21 let starý titul juniorských mistrů světa je posledním českým zlatem ze šampionátů. Pak mladíci získali ještě bronz v roce 2005, od té doby ale drží medailový půst. Asistent trenéra Holíka z obou vítězných šampionátů v letech 2000 a 2001 Pavel Hynek popisuje důvody úspěchu tehdejší dvacítky.

„Bylo to obrovské překvapení, mělo to výbornou osu lídrů, ten ročník 1981 i ten další rok byl kvalitnější a hráči to potvrdili v kariérách. Hlavní rozdíl byl ten, že se v té době hrálo na tři lajny,“ vzpomínal pro Radiožurnál Hynek.

Zkušenosti ze zámoří

Dalším rozdílem je podle Pavla Hynka i fakt, že je větší část letošní soupisky složená z hráčů ze zámoří.

„Když slyším ty nářky po mistrovství světa, co je dobře a co je špatně a jak zaostáváme, tak vždyť tam jsou kluci, co už dávno hrajou za mořem. Ti kluci tam hrajou třeba od 18 let a už tam jsou třeba dva roky a pořád brečíme, že jsou špatně připravení. Všechny české úspěchy jsou, ať už to bylo v mládeži, nebo v seniorech, tak vždycky je to postavené, že musejí chytat gólmani, mužstvo hrát dobře do obrany. Gólman je základ a hrát dobře do systému,“ doplňuje Pavel Hynek, jaký je klíč k úspěchu na juniorském mistrovství světa.

Právě gólman českého týmu Tomáš Suchánek má kromě čistého konta z utkání s Rakouskem i pro brankáře kuriózní statistiky.

V duelu totiž pomohl vysokému vítězství i dvěma asistencemi a s další nahrávkou z utkání proti Kanadě mu patří přední příčky tabulky produktivity turnaje. Suchánek je tak rekordmanem šampionátu. Ze všech gólmanů má nejvíce kanadských bodů v historii mistrovství světa dvacítek.

Češi jsou teď o skóre první v tabulce skupiny A před silnými Švédy. S nimi se utkají ve čtvrtek v půl osmé večer.