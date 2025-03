Hokejový bůh byl na straně Sparty. Snad se to příště bude odrážet k nám, říká třinecký Kovařčík

Hokejisté Třince ve čtvrtém čtvrtfinále play-off Tipsport extraligy vedli nad Spartou ještě půl minuty před koncem 3:2. Pražský tým ale v závěru základní hrací doby vyrovnal, a v prodloužení pak rozhodl Kemiläinenen o výhře 4:3 a vedení Sparty v sérii 3:1. Třinec je tak jednu porážku od vyřazení. Třinec 12:34 22. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třinečtí hokejisté ve čtvrtém utkání čtvrtfinálové série play-off proti Spartě | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Byl to výborný zápas. Mělo to nasazení, bylo tam všechno, co k play-off hokeji patří. Divákům jsme připravili báječný sportovní zážitek, pro nás bohužel s trpkým koncem, protože jsme si to nechali vzít v poslední minutě,“ mrzelo trenéra Třince Zdeňka Motáka.

Poslechněte si aktéry čtvrtého čtvrtfinálového zápasu play-off z Třince a Sparty

Jeho mužstvo totiž vedlo 1:0, pak sice Sparta otočila na 2:1 ve svůj prospěch. Ondřej Kovařčík v závěrečných minutách ale dvěma góly nasměroval Oceláře k výhře. Proti byl ale 27 sekund před koncem sparťan Michal Řepík.

„Před vhazováním jsme byli na něčem domluvení. Koch si mě nepohlídal, já ho přeskočil a trefil jsem to možná i trochu se štěstím ze vzduchu, Kacetl na to nezareagoval a propadlo to tam. Máme skvělé fanoušky a doufám, že na další zápas série vyprodají O2 arénu. Budeme je potřebovat,“ těší se na pondělní domácí pátý zápas Řepík.

Gólová 3. třetina

Hrdinou zápasu ale mohl být místo něho a Kemiläinena domácí Ondřej Kovařčík, který dal dva slepené góly a Třinec vedl 3:2.

„Dnes byl hokejový bůh na jejich straně. Pokud jsem viděl dobře, tak ten puk trefil Řepík ze vzduchu. Někdy to tak je. Musíme jít do dalšího zápasu s tím, že se to bude odrážet zase k nám. Bohužel dnes to tam měla napsané Sparta,“ zmínil Kovařčík.

Čtvrtý zápas v Třinci nabídl asi zatím nejzajímavější a nejdramatičtější zápletku s koncovkou pro Spartu. „Byl to důležitý zápas a trochu jsme to tady ukradli. Možná z pohledu trenérů to byl až moc otevřený hokej. Klobouk dolů, jak jsme se v poslední minutě vrátili do zápasu při hře bez brankáře. Jsem rád, že se utkání rozhodlo v prodloužení a ne nějak jinak,“ doplnil sparťanský kouč Pavel Gross k přetahované mezi Třincem a Spartou.

Série bude pokračovat v pondělí v 19 hodin v pražské O2 aréně, Spartě k postupu schází jedna výhra.