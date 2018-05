Hokejový Hradec Králové přišel o brankáře, Rybár se upsal Detroitu

Odchovanec Skalice se v sezoně výrazněji prosadil do kádru slovenské reprezentace a představil se na mistrovství světa v Dánsku. Nechyběl ani v nominaci pro olympijské hry v Pchjongčchangu, kde ale nechytal.

Rybár za dva roky odchytal v extralize včetně play off 96 zápasů, ve kterých dvanáctkrát udržel čisté konto. Hradec Králové i díky jeho výkonům dvakrát za sebou postoupil do semifinále play off české nejvyšší soutěže.