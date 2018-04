Hokejový národní tým porazil v Euro Hockey Challenge Francii, zápas ale musel otáčet

Češi do utkání rozhodně nevstoupili nejlépe. V osmé minutě se při přesilové hře prosadil Teddy Da Costa a v polovině první části dostal domácí do dvoubrankového vedení Guillauam Laclerc, který nehlídaný českou obranou doklepl do brány nahození od modré čáry.

Čeští hokejisté se ale ve druhé třetině nadechli k velkému obratu a zcela otočili vývoj duelu. Nejdříve tečoval puk do Hardyho branky Matěj Stránský.

26 sekund po něm vyrovnal z pravého kruhu přesnou střelou David Kaše. Český tým poslal poprvé v zápase do vedení David Tomášek. Ten do brány doklepl vyražený kotouč.

Minutu a 50 vteřin po začátku třetí části se Češi prosadili znovu a to konkrétně dorážkou David Šťastný. Už na 5:2 zvyšoval necelé dvě minuty po něm Andrej Nestrašil.

České hokejisty čeká ještě před květnovým mistrovstvím světa v Dánsku dalších sedm zápasů. Ten další s Francií je na programu už v sobotu od 20:45 v Cergy.

Tak nakonec 2:0 ➡️ 2:5

Magnifique… Pět branek pro #narodnitym v druhé polovině utkání znamená jasnou výhru! ✊ #FRAvCZE pic.twitter.com/8hZ6ft89wn — Hokejový nároďák (@narodnitym) 13 April 2018