Hokejový útočník Filippi se vrací do KHL. V Chabarovsku si zahraje s dalšími třemi Čechy

Útočník Tomáš Filippi, jenž strávil závěr sezony v Liberci, se vrací do Kontinentální hokejové ligy. Pětadvacetiletý reprezentant podepsal roční smlouvu v Chabarovsku, kde by se měl sejít s třemi dalšími Čechy. S odkazem na ruský web championat.ru to uvedl hokej.cz.

