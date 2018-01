Hokejový útočník Palát bude kvůli zranění chybět Tampě Bay šest až osm týdnů

Český hokejový útočník Ondřej Palát bude šest až osm týdnů chybět Tampě Bay kvůli zranění v dolní části těla, které utrpěl v sobotním utkání na ledě Minnesoty. Třetího nejproduktivnějšího českého hráče této sezony NHL zranil ve třetí třetině při přesilové hře Tampy Bay pět na tři svým zákrokem Jared Spurgeon. Tampa/USA 22:38 22. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Palát se raduje ze svého gólu do sítě Montrealu | Foto: Reuters

Palát byl před brankovištěm zády ke Spurgeonovi, který jej píchl hokejkou zezadu do kalhot. Zasáhl jej tak nepříjemně, že český útočník musel ze hry odstoupit a místo cesty s týmem k pondělnímu duelu do Chicaga zamířil do Tampy na podrobnější vyšetření. To ukázalo na nutnost delší pauzy.

Kouč Lightning Jon Cooper byl na Spurgeona hodně rozzlobený. „Je to pro nás velká ztráta po absolutně nehokejovém zákroku, který do hry nepatří," řekl Coopper po pondělním ranním rozbruslení v United Center v Chicagu.

Palát před sobotním utkáním v Minnesotě, kde při porážce 2:5 vyšel naprázdno, bodoval ve čtyřech duelech za sebou. Ve čtvrtečním utkání proti Vegas při porážce 1:4 ukončil jedinou trefou Lightning svůj 21 zápasů trvající střelecký půst.

V této sezoně si připsal v 46 zápasech 30 bodů za osm branek a 22 asistencí. Z českých hráčů jsou produktivnější jen Jakub Voráček z Philadelphie (53 bodů) a David Pastrňák z Bostonu (44).

Palát má na kontě v NHL celkem z 353 utkání 248 bodů za 82 branek a 166 asistencí. V 46 zápasech play off zaznamenal 29 bodů za 14 gólů a 15 asistencí. Loni v červenci si Lightning pojistili jeho služby pětiletým kontraktem na 26,5 milionu dolarů.

Injury update: #TBLightning forward Ondrej Palat is out 6-8 weeks with a lower-body injury. pic.twitter.com/7NuNYQTnuI — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 22. ledna 2018