Horácký stadion v Jihlavě čeká demolice. Fanoušci si mohou odkoupit sedačky, mantinely nebo plexiskla

Horácký zimní stadion v Jihlavě po více než 55 letech dosloužil a čeká ho demolice. Zevnitř se proto postupně stěhuje vybavení. Například střídačky a trestné lavice poputují do Pelhřimova, kde by měli jihlavští hokejisté hrát své domácí zápasy v nadcházející sezoně první ligy. Jihlava 10:21 9. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Loučení s Horáckým zimním stadionem v Jihlavě | Foto: Jan Kodet | Zdroj: Český rozhlas Vysočina

Jednatel jihlavské Dukly Bedřich Ščerban na potemnělém stadionu otevírá dveře do mládežnické kabiny. „Je to bývalá kabina 8. třídy.“ Pořád tam jsou dresy a lavičky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Suvenýr z končícího Horáckého zimního stadionu. Na prodej jsou mantinely, plexiskla i sedačky

„Tohle se má přesunout do nových kabin, který vznikly na zimáčku. Pod ledovou plochou v bývalých garážích. Čeká se na kolaudaci, pak to přesuneme.“

Do Pelhřimova se musí přesunout všechno do konce července, protože na začátku srpna čeká tamní stadion kontrola pro udělení licence pro Chance ligu.

„Tady vidíme, že už jsou zdemolované střídačky,“ říká Bedřich Ščerban o kus dál. „Už to je všechno připravené na transport do Pelhřimova. Jsou to sedačky, osvětlení, ozvučení, mantinely, plexiskla.“

„V Pelhřimově nebo Jindřichově Hradci bude licenční řízení probíhat poprvé, proto jsme požádali svaz, aby přijeli na začátku srpna. Kdyby byly nějaké závady, abychom měli ještě měsíc čas to připravit,“ řekl Bedřich Ščerban.

Právě Jindřichův Hradec je záložní variantou pro odsunuté hráče z Jihlavy.

Výbava na prodej

To, co se nepřesune do Pelhřimova nebo Jindřichova Hradce a klub už nepotřebuje, čeká odprodej. Svého kupce už mají například mantinely, zájemce je o plexiskla a odprodávají se také sedačky. Jedna vyjde na zhruba 200 korun.

„Někteří fanoušci deset let sedávali na jednom místě a měli zájem si sedačku odkoupit. Některé už jsou zamluvené. Je to v řádu jednotek zájemců, nic masivního,“ říká Ščerban.



Na místě horáckého zimního stadionu by měla vyrůst do dvou let nová multifunkční aréna. Její náklady se odhadují na 1,3 miliardy korun. Město Jihlava chtělo vybrat zhotovitele původně do 31. března. Termín otevírání obálek se ale kvůli dotazům stavebních společností několikrát odsunul.