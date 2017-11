Hráčům vařili hlavu ze všech stran, říká kouč Výborný. Při návratu do Sparty získal bod

Po osmi letech se objevilo v zápise o utkání hokejové Sparty Praha v kolonce trenér jméno Františka Výborného. Významná postava klubové historie se z důchodu vrátila na sparťanskou střídačku, aby týmu pomohla po nepovedeném vstupu do sezony. Premiéru v extralize měl i bek Zbyněk Michálek. Brno 7:49 4. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Staronový trenér Sparty František Výborný | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Jen pár minut trvalo, než se trenér František Výborný na sparťanské střídačce dostal do takového varu, že si sundal bundu, kterou měl oblečenou při úvodním buly.

„Hned vám je teplo. Maséři už jsou připravení a vědí, že když ji shazuju, tak vědí, že to začíná. Až bude minus 20, tak to třeba bude horší, ale tady bylo příjemně,“ řekl po zápase podle Radiožurnálu František Výborný.

Sparta v Brně sice prohrála v prodloužení, na hřišti úřadujícího mistra ale po sérii čtyř proher podala sebevědomý výkon. Právě na psychice staronový kouč hodně pracoval.

„Už se do nich hodně tlačilo, vařili jim hlavu ze všech stran. Museli jsme zjednodušit hru, mít disciplínu. Tyhle věci v týmu jsou a když je hráči budou plnit, zautomatizují to, nemuselo by to být špatné,“ přemýšlí.

Michálek: Nemyslel jsem si, že budu dominovat

Výborný není ve sparťanské jediný nový člen, který má hrát výraznou roli v týmu. Obránce Zbyněk Michálek odehrál takřka 800 zápasů v NHL, českou extraligu ale v Brně okusil vůbec poprvé. První bod si připsal za asistenci u přesilovkového gólu Miroslava Formana.

„Byl to venkovní zápas proti poslednímu mistrovi. Ale všichni jsme bojovali jeden za druhého, střídačka žila. S touhle morálkou se určitě můžeme zvednout,“ burcuje zkušený bek.

„Není jednoduché do toho naskočit. Určitě jsem si nemyslel, že tu budu nějak dominovat a vozit puku nahoru dolů. Jsou tu dobří hráči, kteří za sebou mají úspěšnou kariéru. Nebo, jako Nečas, mají celou kariéru před sebou,“ zmínil Zbyněk Michálek mladého útočníka Komety.

Právě 18letý Martin Nečas patřil k hlavním postavám při vítězství Komety 3:2 v prodloužení. První branku sám dal, na tu vítěznou v prodloužení přihrál Janu Hruškovi.

