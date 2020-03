‚Připadalo mi to jako na tréninku.‘ Hokejisté Karlových Varů srovnali v zápase bez diváků sérii

Hokejisté Hradce Králové prohráli s Karlovými Vary 3:5 a série předkola play-off extraligy je tak vyrovnaná 1:1. Rozdíl mezi prvním a druhým utkáním byl nejen ve skóre, ale také v kulise. Po nařízení vlády se totiž hrálo kvůli prevenci před hrozbou nákazy koronavirem před prázdnými tribunami. Hradec Králové 13:35 11. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Dominik Graňák z Karlových Varů a Radovan Pavlík z Hradce Králové | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Už během předzápasového rozbruslení tak bylo jasné, že tentokrát nebudou mít hlavní slovo ve světě decibelů fanoušci. Přestávky při přerušení hry vyplňoval výhradně zápasový DJ.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hokejisté Hradce Králové a Karlových Varů odehráli druhý zápas série před prázdnými tribunami. Více v příspěvku Tomáše Borovce

Jedinou výjimkou byly gólové situace. Klíčový povyk zazněl od hokejistů do prázdných ochozů minutu a půl před koncem, kdy karlovarský Vojtěch Polák vsítil vítěznou branku utkání. Další trefu Západočechů zařídil kapitán Václav Skuhravý, který po zápase prozradil, že nebyl zdravotně úplně v pořádku.

„Byly nějaké prognózy, že už bych měl mít po sezoně, ale to jsem nechtěl, tak jsem to šel zkusit. Bylo znát, že nemám stoprocentní pohyb, ale vyhráli jsme a dal jsem gól, takže jsem spokojený,“ řekl Radiožurnálu zkušený útočník, který vnímal podivnou atmosféru během utkání především při pobytu na střídačce.

„Na ledě to člověk nevnímá, protože se soustředí na výkon, aby neudělal chybu. Ať je plný stadion nebo není. Ale na střídačce je to hrozně ponuré,“ dodal.

Ještě více vadila ponurá kulisa domácím hokejistům, kteří si jinak podporu fanoušků během zápasů velmi pochvalují. Útočník Hradce Králové Aleš Jergl vyjmenoval, kdy konkrétně hlasy příznivců postrádal.

„Při ubráněných oslabeních, diváci dokážou výkony hráčů pozvednout. Připadalo mi to jako na tréninku,“ uvedl.

Za stavu 1:1 se série stěhuje do Karlových Varů, kde by se měl další duel odehrát ve čtvrtek. Jestli ale budou hokejisté moct vstoupit do další bitvy, se rozhodne v následujících hodinách.