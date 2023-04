Musíme trochu zkrátit střídání, plánuje hradecký Jergl před druhým finálovým duelem proti Třinci

Hokejisté Hradce Králové se ve středu pokusí ve druhém utkání finálové série proti Třinci srovnat zápasový stav na 1:1. V prvním duelu uspěli Oceláři, kteří ve vyrovnaném a zajímavém duelu udělali méně chyb. Sotva jeden zápas skončil, čelili už trenéři otázkám, jak bude vypadat ten druhý. Hradec Králové 13:34 19. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aleš Jergl | Zdroj: ČTK, Profimedia

Finále hokejového play-off má na programu druhý zápas série mezi Hradcem Králové a Třincem. A fandové věří, že bude podobně zajímavý a atraktivní jako ten první.

Třinecký kouč Zdeněk Moták už v hlavě plány nejspíš má, ale dělit se o ně - navíc se soupeřem- rozhodně nehodlá.

„Ten zápas si oba trenérské štáby pustí několikrát a budou rozebírat různé věci. Nedokážu říct, ani vám to neřeknu, co a jak budeme dělat,“ řekl Radiožurnálu.

Ani hradecký trenér Tomáš Martinec nebyl konkrétní, naznačil ale, že jeho tým věří, že to po středečním druhém finálovém utkání nebude 0:2 na zápasy.

„Známe recept, jak bychom měli uspět s Třincem, ale vše bude o tom vyvarovat se chyb. Třinec má kvalitní hráče a každou naší chybu potrestají,“ dodal.

Zatímco Oceláři v prvním duelu hráli zase přesně to, co jim přineslo úspěch v sériích proti Spartě i proti Pardubicím - tedy precizní, důsledný a takticky skvěle zvládnutý hokej, Hradec se také pokusil vytáhnout stejné zbraně, jaké skolily už Liberec nebo i Vítkovice - napadání, bruslení a aktivitu.

Lepší střídání

A útočník Mountfieldu Aleš Jergl věří, že to Hradec zopakuje - i když takový styl hry stojí hodně sil: „Doufám, že jo. Ukázali jsme si, že to dokážeme hrát a škoda, že se nám tam něco víc neodrazilo. Věřím, že předvedeme ještě lepší výkon.“

Pokud jde o síly, těch mají - zdá se - oba soupeři dost. Hráči Hradce by ale přeci jen měli něco změnit. „Musíme to rozložit mezi všechny čtyři lajny a trochu zkrátit střídání. Nemít minutové střídání, protože pak jsme tam zatavení a už to není tak aktivní hokej, který chceme hrát,“ myslí si Jergl.

Že to bude mít Třinec zase hodně těžké tuší i kapitán Ocelářů Petr Vrána: „Hradec na nás bude chtít vletět. Mají mladé kluky, velice agilní a rychlé. Není to nic jednoduchého, ale pro nás se nic nemění. Pokud se dostaneme do vedení, tak si nenechat takhle srovnat.“

Druhé finále letošního play-off začíná v Hradci Králové v 17 hodin.