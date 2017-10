Hradec Králové už tři zápasy nedostal gól. Jsem rád, že se nám dozadu daří, říká Dragoun

Tři zápasy bez obdrženého gólu, pět vítězství v řadě. Na tyto dvě série se v úterý budou snažit navázat hokejisté Mountfieldu Hradec Králové. Čtvrtý celek extraligové tabulky hostí na domácím ledě od 18 hodin Bílé Tygry z Liberce. Rozhovor Hradec Králové 12:14 17. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Michal Dragoun (vpravo) v zápase s jihlavskou Duklou | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Podle útočníka Michala Dragouna panuje v kabině po nedělním vítězství v derby výborná atmosféra.

Asi nejenom po tom jednom zápase, ale možná i díky té současné šňůře, kterou máte. Pět vítězství v řadě se už určitě počítá a zvedne to náladu oproti tomu horšímu vstupu do sezony.

Je to cítit v kabině, je tu dobrá nálada. Po tom vyhraném zápase se lépe dýchá, je to prostě lepší. I ta šňůra je cítit a tím stoupá i sebevědomí.

Michale, v čem vy sám vidíte tu změnu oproti startu do sezony a nynější aktuální formou?

Myslím, že za to mohla nějaká nerozehranost, možná i větší očekávání, byl na nás i velký tlak. Je možné, že to na tým trochu dolehlo, ale naštěstí jsme se z toho dostali a teď se ty výkony nějakým způsobem ustálily.

Je to teď hodně našlapané, protože hrajete obden. Třetí zápas v tomto režimu vás čeká proti Liberci. Jak těžký je to soupeř? Přeci jenom ten začátek Bílí Tygři taky neměli dobrý.

Je dobře, že s nimi hrajeme doma. Zatím se jim nedaří, musíme je nechat dole a využít toho.

Každá formace může rozhodovat zápasy, může dávat góly. Myslím, že i to hovoří o síle mužstva.

Když budu mluvit o naší lajně, tak my víme, že máme spíše defenzivní úkoly. Síla toho týmu tam je, ale víme, že tam jsou dvě pětky, které se starají o góly. Zbytek to musí nějakým způsobem ubránit a ty soupeře trochu nahlodat třeba pohybem a tvrdou hrou.

Právě vaše formace má za úkol defenzivnější prvky zápasu, takže i pro vaši formaci je na místě velká pochvala za poslední zápasy. Že jste tři zápasy nedostali ani gól, není zásluha jenom obrany a Patrika Rybára.

Samozřejmě ten gólman na tom má největší podíl. Ale třeba i mě samotného uspokojuje, že je to právě takhle a že se nám dozadu daří. Musíme mít ale pořád na vědomí, že tohle může skončit. Je třeba předvádět výkony, které jsme teď předváděli. Nesmíme se na to vykašlat.

Přestože se Bílým Tygrům zatím nedaří, pořád je to ten tým, který hrál v minulých dvou sezonách prim v extralize. V čem je největší síla Liberce?

Je to hodně bruslivý a tvrdý tým, který má od trenéra nastavený jasný řád. Řekl bych, že všechny jejich pětky hrají úplně stejně a je jedno, jestli to je první nebo čtvrtá lajna. Všichni hrají agresivní hokej, a to si myslím, že je jejich největší přednost.