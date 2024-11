Hradec Králové zdolal Olomouc 2:1 a posunul se na čtvrté místo extraligové tabulky

Hokejisté Hradce Králové porazili v předehrávce 21. kola extraligy Olomouc 2:1, bodovali v jedenáctém utkání v řadě a posunuli se v tabulce na čtvrté místo. O desáté domácí výhře za sebou rozhodl ve 44. minutě Radek Pilař. Hanáci si připsali na kluzištích soupeřů devátou porážku v desátém utkání a jsou i nadále osmí. Hradec Králové 21:14 21. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Hradce Králové porazili Olomouc ve speciálním zápase věnovaném ženám | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Hradec Králové věnoval utkání ženám a nastoupil do něj ve speciálních fialových dresech. Inkasoval však gól z první střely Olomouce, když si na konci třetí minuty nechal za zády Karla Pláška, který po přihrávce Martina Kohouta zamířil přesně do rohu branky.

Odpověď Mountfieldu nicméně přišla už v osmé minutě, paradoxně ve vlastním oslabení. Alex Tamáši vyslal do úniku Jordanna Perreta, jemuž Matěj Machovský sice vypíchl kotouč, ale ten se od Perretovy brusle odrazil do branky. Francouzský útočník jako první hráč v extraligové sezoně skóroval v početní nevýhodě už potřetí.

Přesilové hry byly obecně pro oba celky spíše utrpením, hradeckou chybu mohl stejným způsobem ztrestat Michsl Kunc. Drobná potyčka vznikla v polovině utkání po faulu Jana Knotka kolenem na Davida Šťastného, za který rozhodčí po kontrole u videa udělili jen menší trest. Z nezáživné podívané jinak vystouplo odvážné sólo Patriks Miškáře, na druhé straně Filipa Novotného nejvíce ohrozila Pláškova rána do masky.

Parádní práce Radka Pilaře na brankovišti a @MountfieldHK jde do vedení!



Osmadvacetiletý útočník se trefil poprvé po návratu pod Bílou věž. #TELH | #momentytelh | #MHKOLO pic.twitter.com/QyfjM5Y6Q8 — Tipsport extraliga (@telhcz) November 21, 2024

Východočechy poslal do vedení dorážkou zkraje třetí třetiny Radek Pilař, který tak po návratu do extraligy z Prostějova zaznamenal druhý bod ve třetím utkání. Rovnou dvě gólové radosti zmařily domácím další konzultace sudích u videa: Tamáši zakončoval jen do místa, kde před Machovského posunutím branky byla tyčka, a po střele Dávida Mudráka puk nepřešel celým objemem brankovou čáru.

Východočeši přesto závěr i za těsného vedení 2:1 bez problémů kontrolovali. Hanáky v závěrečné části přestřílel vysoko 18:3 a do tlaku je nepustil ani v krátké power play.