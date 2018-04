Hradec si vynutil pátý zápas. 'Hrají takový hokej, jaký chtějí. Nám by to mělo být jedno,' říká Hrubec

Smoleňák před brankovištěm tečoval nahození obránce Gregorce a rozpoutal první hradeckou euforii v sérii. Krátce před Smoleňákovou vítěznou trefou mohl třinecký brankář Hrubec puk zalehnout, ale nechtěl vhazování v obranném pásmu a rozehrál.

„Těžko říct, kdybych to podržel, tak by získali pásmo a ten gól by mohli dát i tak. S odstupem času se to hodnotí dobře, ale to už je jedno, teď už to nechytím,“ byl tradičně nad věcí Šimon Hrubec.

Pár minut předtím mohl rozhodnout o postupu do finále třinecký útočník Daniel Rákos, ale sám před Rybárem neprovedl blafák ideálně.

„Chybělo tomu trochu mého sebevědomí. Nejsem příliš bodový hráč, ale v těchto příležitostech by měl i nebodový hráč zakončit lépe,“ zlobil se na sebe a své sebevědomí Rákos.

Hradec Králové vyhrál, ale stále se na góly nadře. Ve čtvrtém utkání Východočeši vsadili na defenzivu a vyhráli. Taktiky si všiml i třinecký brankář Hrubec.

„Hrají takový hokej, jaký chtějí. Nám by to mělo být jedno a musí nám to být jedno, pokud chceme zvládnout ten jeden poslední krůček,“ říká před pátečním pátým zápasem série v Hradci Králové Šimon Hrubec.