Humboldt Broncos jsou zpátky. Kanadský hokejový tým pět měsíců od tragické nehody začal novou sezonu

Jsou to ještě teenageři, přesto věří, že už je nic horšího nepotká, a nejen v hokejovém životě. Na jaře přežili nehodu, při které se týmový autobus srazil s kamionem a 16 jejich kamarádů zemřelo. Řeč je o týmu Humboldt Broncos z kanadské juniorské ligy. Klub se z tragédie snažil vzpamatovat a nastoupil do nové sezony. Humboldt/Kanada 20:24 22. září 2018

Na první pohled nic nového, v hokejové hale šestitisícového města nedaleko Saskatoonu v polovině září tradičně začíná tamní juniorská liga. Na led nastupují domácí v zelenobílých dresech s logem koně na prsou, ale vizuální identita klubu je jedním z mála, co tu zůstalo při starém, a to kvůli dubnové tragické nehodě.

„Je to zdrcující. Samozřejmě to bude hodně dlouhý a složitý proces, ale jsem rád, že jsem zpátky. A jsem připravený hrát na počest těch, kteří už tu nemůžou být, nebo nemůžou pokračovat s hokejem. Budu prostě hrát i za ně,“ říká dvacetiletý Brayden Camrud.

Camrud v osudný den také seděl v týmovém autobusu, jen on a Derek Patter v Humboldtu zažívají start nového ročníku, ostatní to štěstí nemají. Zemřelé připomíná památník před halou nebo maska nového brankáře, která je popsána jmény obětí. Většina přeživších se doteď potýká s následky nehody, proto je v kádru jen dvojice hráčů z minulé sezony.

„Jednoznačně se to z paměti nevymaže. Hovoříme o takzvané psychické odolnosti, ale ten prožitek má určitou emoční stopu. U někoho to může trvat samozřejmě X let, u někoho X měsíců a někdo má určité emoční stopy až do konce života,“ naznačuje hokejový trenér a sportovní psycholog Marian Jelínek, jaký vliv může zanechat na sportovci traumatický zážitek.

Devatenáctiletý obránce Ryan Straschnitzki, který má paralyzované dolní končetiny, vzkázal, že se už nikdy nechce dívat na zápasy Broncos, protože mu jen vzpomínky způsobují bolest v srdci. To dvojice navrátilců do sestavy může být podle Jelínka pro mužstvo nejen po sportovní stránce přínosem.

„Myslím, že může dojít k tomu, že se ten tým paradoxně semkne a dojde k nějakým super výkonům. Takový prožitek může v hráčích nastartovat a probudit 'energii' ve jménu kluků, kteří už nejsou mezi nimi,“ myslí si Jelínek.

Nově poskládaný tým má za sebou tři zápasy v nové sezoně, v prvních dvou vyšel bodově naprázdno, v tom třetím už uspěl i díky vítězné trefě právě Braydena Camruda. I když v jeho případě už je dost možná hodnota hokejového vítězství jen nepatrná.