Hyka podepsal s Vegas novou smlouvu a teď sleduje, jak jeho tým bojuje o Stanley Cup

„Sleduju to a s kluky jsem v kontaktu. Hrají zatím parádně, takže je radost se na to dívat,“ říká Tomáš Hyka o svých spoluhráčích.

Na mistrovství světa ještě nevěděl, kde bude hrát v další sezoně, teď má roční smlouvu s Vegas a třeba i o tom se může se spoluhráči bavit, respektive psát.

„Máme takovou skupinu, kde si píšeme, takže jsem tam sem tam napsal, že jim gratuluju. S Tomášem Noskem si hodně píšu. Vesměs jsme si všichni sedli, jsme tam všichni kamarádi,“ říká Hyka.

Tomáš Hyka dal v příravě první gól v historii klubu. Ta historie ještě nemá ani rok a Las Vegas je ve finále NHL. V nejlepší lize světa absolutní rarita. Kdyby Vegas pohár vyhrálo, Hyka na něm napsaný nebude, neodehrál požadovaný počet zápasů. Ale i tak má podíl na už teď historickém úspěchu.

„Když se ten tým poskládal, tak určitě nikdo nečekal, že půjde takhle daleko, ale postupem času si sedl a hraje pohromadě. Jsou tam skvělí hráči, skvělý trenér, všechno jim to vychází. Pro mě to překvapení není,“ přiznává Hyka, když mluví o týmu, který poslepovaný z „nechtěných“ hráčů teď bojuje o Stanley Cup. Vstoupit do NHL s takhle novým týmem, to byl jistě hazard. Což k Las Vegas neodmyslitelně patří.

„Já teda do kasina nechodím, ale je to tam všude. Život je tam skvělý, město hokejem žije. Je to nové, lidi tam opravdu mají o hokej zájem a je paráda, když se třeba jdete projít a lidi vás poznávají a chtějí autogram nebo fotku,“ usmívá se český útočník.

Strip, o kterém Tomáš Hyka mluví, je taková velká hlavní ulice v Las Vegas, které nabízí možnosti i mimo hokej a mimo hazard.

„Je tam skoro celý rok hezké počasí, takže může člověk relaxovat u bazénu nebo si zajít do nějakého parku. Dá se tam dělat strašně moc věcí, můžete zajít na nějakou taneční show, já byl třeba na taneční show Beatles, to určitě můžu doporučit. A samozřejmě kdo má rád hazard, pro toho jsou tam kasina,“ říká Hyka.

Hyka bude ale v příští sezoně hrát spíš takový sportovní hazard. A to ten, jestli mu na hokejové ruletě padne černá značící místo v týmu NHL, nebo červená, která ho posune na farmu. Teď už jen, aby kulička nepadla na nulu, která může znamenat třeba zranění nebo jinou komplikaci.