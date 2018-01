I přes doping a bez hráčů z NHL jsou Rusové favority olympijského turnaje, předvídá komentátor Záruba

„Poprvé v historii to tedy nebude nezávislý tým bez jakéhokoli označení. Je tam to pro Rusy klíčové slovo, takže o nich lze hovořit jako o Rusech, což je příjemnější i pro nás novináře. Považuji to za rozumný kompromis,“ říká sportovní komentátor Robert Záruba.

Text je převzatý z Českého rozhlasu Plus

„Bude zajímavé, jak bude vypadat ruská kabina. Na všech turnajích je v ní neuvěřitelná ruská výzdoba, je to takový Kreml v malém. Ale nevím, jestli jim to tentokrát povolí, protože jsou zakázány jakékoli ruské symboly,“ upozorňuje.

Mezinárodní olympijský výbor také pokračuje ve škrtání hráčů způsobilých pro start na olympiádě. Týká se to nejen čtveřice hokejistů, ale také biatlonisty Šipulina nebo běžce na lyžích Usťugova, kteří patřili k velkým medailovým nadějím.

Ruská strana tvrdí, že jich se doping netýkal, to je ale podle Záruby věc definice. „Neprokázali jim doping, ale je prokázáno, že s jejich vzorky bylo manipulováno. Někteří tak bez vlastního přičinění budou pykat za to, že v Soči byly dopingové kontroly neregulérní,“ vysvětluje.

Ovečkin oceán nepřeplave

Na olympiádě také poprvé od her v Naganu budou chybět hokejisté z NHL. Důvod je především ekonomický, majitelé klubů si spočítali, že se jim přerušení soutěže nevyplatí. „Tím ta možnost padá pro všechny hráče. Úvahy ruského hokejisty Alexandra Ovečkina, že by přeplaval oceán, aby mohl hrát, jsou romantické, ale nereálné,“ konstatuje Záruba.

„Věřím, že uvidíme krásné zápasy. A někdy možná i dramatičtější, než tomu bývalo zvykem.“ Robert Záruba

Domnívá se ale, že právě kvůli absenci hráčů z NHL bude turnaj atraktivní. „Jistě, budou chybět velká jména a v Evropě nehrají ti nejlepší hráči. Ale hokej je kolektivní sport a předváděná hra může být na velmi vysoké úrovni. A utvrdily mě v tom už přípravné turnaje,“ upozorňuje.

Hráči ze zámoří budou podle Záruby nejvíc chybět Švédům. „V NHL je teď velký boom švédských hokejistů. Mají neuvěřitelnou zásobu talentů a schopnost je vychovat. A velmi se jim v tom blíží Finové. Naopak nejméně to poškodí Rusy, kteří mají hráče doma pod kontrolou,“ tvrdí.

Chybí nám sebevědomí

A jaké jsou vyhlídky české reprezentace? Proč v posledních letech nevozí medaile z velkých turnajů? „Zlatá generace zestárla, skončila a teď se hledá ta nová. Vždy to přichází ve vlnách. Ale pravda je, že v těch zlatých letech jsme velmi zanedbali výchovu mládeže,“ upozorňuje.

„Mysleli jsme si, že to děláme nejlépe na světě, ale ve skutečnosti jsme nedělali nic. Hokej se posunul a my zůstali stát.“ Robert Záruba

Hokejový svaz se s tím podle Záruby v posledních letech snaží něco udělat, generační mezera ale zůstává. „Na olympiádu tak jede poměrně zkušený tým a je otázka, zda dokáže medailovou ambici oživit. Myslím, že to není úplně vyloučeno,“ věří.

Bývalý trenér národního mužstva Luděk Bukač řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz: „Byli jsme hokejová velmoc, dnes rodiče posílají děti do zahraničí. Naše herní identita se absolutně vytratila.“ Čeští hokejisté prý hrají vycepovaný, rozumový hokej, zatímco třeba Švédové jsou hraví, na ledě plní radosti a drzosti.

„V minulosti jsme to byli my, kdo diktovali, jaký se bude hrát hokej. Nebo jsme se o to aspoň snažili. Dnes se hodně přizpůsobujeme a daleko míň si věříme. Náš hokej byl také vždy založen na improvizaci, ta je ale dnes upozaďována. Herní dovednosti ustupují taktice a nám to úkolování úplně nesvědčí. Vývoj ale jde dál a my nenašli něco, čím tu improvizaci nahradit,“ uzavírá.