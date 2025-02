Mezinárodní hokejová federace prodloužila Rusku a Bělorusku zákaz účasti na turnajích o další sezonu

„Vzhledem k tomu, že současné bezpečnostní podmínky neumožňují splnit nezbytné požadavky na organizaci turnajů zaručující bezpečnost všech, musí IIHF až do odvolání zachovat současný stav,“ uvedla federace po dnešním jednání Rady IIHF.

Mezinárodní federace vyloučila Rusko a Bělorusko ze svých soutěží v únoru 2022 po začátku válečného konfliktu na Ukrajině. Od té doby každoročně prodlužuje jejich vyřazení z vrcholných akcí.

Nyní je jisté, že se obě reprezentace nepředstaví ani na seniorském světovém šampionátu ve Švýcarsku v roce 2026. O osudu obou zemí pro další ročník 2026/27 se rozhodne v květnu příštího roku.

Verdikt IIHF se nevztahuje na olympijské hry 2026 v Itálii, kde bude mít rozhodující slovo Mezinárodní olympijský výbor.

