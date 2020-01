Asi u hokeje a s rodinou, vzpomíná vdova po Ivanu Hlinkovi, jak by slavil své 70. narozeniny

Jako hráč i trenér toho dokázal tolik, že se řadí mezi vůbec největší legendy v historii českého, potažmo československého hokeje. A to i přesto, že tragicky zemřel v pouhých 54 letech. Trenér olympijských vítězů z Nagana Ivan Hlinka by v neděli oslavil 70. narozeniny. Podle jeho druhé manželky Liběny by ale oslava asi už nebyla tak bujará, jak bylo zvykem. Most 17:03 26. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Hlinka v roce 2004 | Zdroj: Profimedia

Jako hráč vyhrál třikrát mistrovství světa, získal Zlatou hokejku pro nejlepšího československého hokejistu a z trenérské lavičky dovedl českou reprezentaci k výhře na Turnaji století – na olympijských hrách v Naganu. Ivan Hlinka, jedna z největších legend českého hokeje, by v neděli oslavil 70. narozeniny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Liběna Hlinková vzpomíná na Ivana Hlinku, který by oslavil 70. narozeniny

Na tiskové konferenci po příletu z Nagana osobitým projevem bavil všechny přítomné. Člověk s přirozenou autoritou, který dovedl zvýšit hlas, ale zároveň nezkazil žádnou zábavu. Tak s odstupem času vzpomínají na Ivana Hlinku lidé, co ho dobře znali, včetně jeho nejbližších.

„Není to jen o tom, že by měl dnes narozeniny. Ivan ve mě zanechal takovou stopu, že si na něj vzpomínám při běžných činnostech, při setkání s přáteli,“ říká vdova po legendárním trenérovi Liběna Hlinková, která se za charismatického kouče provdala v roce 1998. Stala se tak jeho druhou manželkou a se svým životním partnerem zažila mnohé, třeba řadu bujarých oslav.

U hokeje a s rodinou

„Býval dobrý společník. Většinou ty akce začaly v malém stylu a pak se přidávalo a bylo to mohutné,“ vzpomíná na společné akce se svým manželem Liběna Hlinková, podle které by zrovna oslava 70. narozenin Ivana Hlinky byla už nejspíš o něco poklidnější.

„Opravdu nevím, jak by slavil sedmdesátiny. Asi u hokeje a s rodinou. Věk by přibýval, tak by to ale asi už nebylo tak bujaré.“

Myslí si Liběna Hlinková - vdova po hokejové legendě Ivanu Hlinkovi, který zemřel v roce 2004 na následky autonehody.