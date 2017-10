Jágr a Calgary: stejné stáří, minimální mzda a po 27 letech spojitost s Tkachukem

Dočkal se. Celé léto doufal v příležitost, aby si alespoň ještě jeden rok odkroutil v NHL. Hokejista Jaromír Jágr nastoupí v příštím ročníku v dresu Calgary Flames. Zaplaceno dostane nejméně od roku 1993 a zahraje si s hráčem, jehož otec byl do ligy draftován ve stejný rok jako český útočník. Praha 7:00 3. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejový útočník Jaromír Jágr | Foto: NHL.com

Jen tři starší hráči v historii nastoupili k soutěžnímu utkání v NHL. Jaromír Jágr zkrátka patří k legendám. Je nejproduktivnějším Evropanem v historii ligy a pouze 56 utkání mu chybí, aby vyrovnal Gordieho Howea, který drží rekord v počtu odehraných utkání v NHL (1767). Po podpisu Jágra s Calgary ale vyšlo na povrch více zajímavých faktů.

'Už jsem chtěl jet do Litoměřic.' Angažmá v Calgary Jágra překvapilo, první zápas nestihne Číst článek

Spojení s Tkachukem

Jedním z Jágrových spoluhráčů bude v Calgary Matthew Tkachuk. Jeho jméno je hodně známé, i když v zámořské lize ho proslavil spíš otec. V roce 1990 byl český útočník draftován jako pátý celkově, na devatenáctém místě se objevilo jméno Keitha Tkachuka. Ten za devatenáct let v NHL stihl 1201 zápasů a v nich zapsal 1065 bodů. Teď bude svého vrstevníka sledovat po boku syna.

It's crazy that Jaromir Jagr and Matthew Tkachuk could be teammates. Jagr was drafted the same year as his dad, Keith Tkachuk, back in 1990 — Future Of The Six (@FutureOfThe6) 2. října 2017

Aby kuriozit nebylo málo, Keith a Jágr proti sobě nastoupili v utkání den poté, kdy se Matthew narodil (Pittsburgh – Phoenix 2:2, Jágr jedna asistence). Ještě před narozením Matthewa stihl Jágr v NHL už 667 kanadských bodů.

Veterán mezi mladými

K porovnání stačí říct snad jediné. Nejstarším hráčem na soupisce Calgary je brankář Mike Smith. Je o deset let mladší než Jaromír Jágr. Dvanáct z jeho budoucích spoluhráčů ještě ani nebylo na světě, když kladenský odchovanec válel v NHL.

I believe 12 #Flames, on the current roster, were born after Jagr was drafted... and 2 were born the week before... whoa! — Jermain Franklin (@TSNJFranklin) 2. října 2017

Kruh se uzavírá

První reprezentační duel odehrál Jaromír Jágr 11. září 1989. Prezidentem tehdy byl Gustáv Husák a soupeřem národního týmu kanadský celek hrající NHL – Calgary Flames.

Náhoda? Český hokejista se narodil v roce 1972. V tomtéž roce bylo založeno i Calgary Flames – i když tehdy pod názvem Atlanta Flames a působilo ve Spojených státech. Do Kanady se klub přestěhoval až o osm let později.

Peníze jak nováček

Pravda, nováčkovský kontrakt sice milionu dolarů nedosahuje, přesto dostane Jaromír Jágr zaplacen minimálně milion dolarů (další milion v bonusech, v závislosti na výkonech). Tak malý plat měl naposledy v sezoně 1992/93, kdy jako nováček vydělával 700 tisíc dolarů.

Jágr a Flames se dohodli. Ostatně jsou to vrstevníci, oba rok narození 1972. pic.twitter.com/Moc2mFJJKA — Lubos Brabec (@lbrabec) 2. října 2017

Konečně Kanada

27 let Jágrovy kariéry v grafech: Podívejte se, jak stoupá hvězda nejlepšího českého hokejisty Číst článek

Jágr se ani v minulosti netajil tím, že by si rád zahrál v Kanadě. Na rozdíl od Spojených států je zde hokej sportem číslo jedna. Teď dostane poprvé za 25 let v NHL šanci hrát pro kanadské fanoušky. Teprve podruhé se navíc představí jako člen týmu ze Západní konference. Krátkou anabázi si zkusil v Dallasu před pěti lety.

Cestující fanoušci

Parta nadšenců si v zámoří říká „Travelling Jagrs“. Tito lidé jezdí párkrát za rok podporovat výhradně jenom Jaromíra Jágra. Nosí dresy bývalých působišť českého útočníka. Skupinka ale pochází z Calgary, takže teď to na zápasy nebudou mít daleko.

Looks like The Travelling Jagrs (@68isgr8 ) will be needing an @NHLFlames member now with @68Jagr signing in Calgary! Welcome to Alberta! pic.twitter.com/SqPW6rjN9n — Innisfail Eagles (@innisfaileagles) 2. října 2017