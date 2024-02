Gólman Rittich byl na ledě při Jágrově speciálním večeru. ‚Není nikdo, kdo by si to zasloužil více,‘ říká

Jágrův dres visí u stropu haly v Pittsburghu. Velký hokejový večer to nebyl jen pro fanoušky Penguins, ale i pro gólmana Davida Ritticha. Ten ceremoniál sledoval jako soupeř z Los Angeles. A jako jediný z hostujícího týmu měl ze slavnostního ceremoniálu a zápasu malý odznáček s číslem 68. Přišel s ním v klopě svého saka na pozápasový rozhovor pro Radiožurnál Sport v útrobách stadionu v Pittsburghu. Pittsburgh 16:32 19. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr a David Rittich na ledě během rozbruslení zápasu Jágrova ceremoniálu | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

„Jsem jediný z týmu, kdo odznáček dostal. Sám jsem si o něj řekl, protože jsem Čech, s Jardou jsem hrál, chtěl jsem mu vzdát hold a ukázat mu, že si vážím toho, co dokázal a udělal nejen pro český hokej,“ říkal David Rittich, který byl u Jágrova konce v NHL v sezoně 2016-17 - tehdy spolu hráli za Calgary, než se Jágr definitivně vrátil do Kladna.

A i když Rittich Jágra znal ze společného působení jen krátce, dokázal odhadnout, že slavností řeč bude dlouhá.

All the goosebumps. All the glory. Forever in awe of @68Jagr. pic.twitter.com/N5qZf1NNrn — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 18, 2024

„Já už jsem dopředu hlásil, že to bude delší a že se do toho hodlá obout, takže to bude na déle. Bylo to nádherné a není nikdo, kdo by si to zasloužil více než on. S tím, že jsem měl šanci si s Jardou zahrát, tak jsem si to užil o to víc. Jsem moc rád, že jsem u toho mohl být,“ dodává bývalý brankář Calgary nebo Nashvillu.

Rittich a Jágr jsou odlišné generace. Když získal Jágr své dva první a jediné Stanley Cupy s Pittsburghem, Rittich ještě nebyl na světě. Narodil se v létě po druhém Jágrově vítězství v roce 1992. Teď se mohli potkat na ledě na chvíli. Jágr totiž vyrazil s Penguins na rozbruslení, toho se Rittich účastnil jako náhradní brankář Los Angeles.

„My jsme v sobotu přiletěli z Bostonu, takže nebyl na žádný větší program čas. On sám toho měl plné zuby, takže jsme se viděli jenom na rozcvičce. Klobouk dolů, že to na sebe ještě obleče. Pozdravili jsme se, prohodili jsme pár slov, ale nebyla to žádná dlouhá konverzace,“ říká Rittich, který si se zájmem poslechl Jágrovu čtvrthodinovou řeč.

The passion for hockey is off the charts when it comes to @68Jagr.



Of course, he wanted to join the team for warmups today. pic.twitter.com/faTqxSxdm3 — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 18, 2024

„Úplně do slz mě to nedohnalo, ale bylo to dojemné. Bylo by hezčí, kdyby tu mohl mít i tátu, ale ten bohužel loni zemřel. Je to ocenění hlavně pro rodiče. Je to samozřejmě jeho práce, ale rodiče na tom také mají podíl,“ zamyslel se David Rittich nad slovy Jaromíra Jágra.

Číslo 68 už v barvách Pittsburghu figurovat nebude, kde ale zůstane, to je na malém odznáčku v klopě saka Davida Ritticha, který si o suvenýr z velkého zápasu pro celý český hokej hrdě řekl.

A great day for hockey.

A great day for Pittsburgh.

A great day for @68Jagr. pic.twitter.com/L2PNkJDuHR — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 18, 2024