Calgary nabídlo Jágra dalším klubům, na Kladně jsou připraveni

Vedení hokejistů Calgary Flames zařadilo druhého nejproduktivnějšího hráče historie NHL Jaromíra Jágra na listinu volných hráčů, odkud si jej můžou do pondělního večera vybrat jiné kluby NHL. Informovala o tom kanadská televizní stanice TSN. Je to s největší pravděpodobností krok k tomu, aby se pětačtyřicetiletý útočník přesunul do Evropy. Podle spekulací by se mohl vrátit do prvoligového Kladna, které vlastní. Calgary 18:48 28. 1. 2018 (Aktualizováno: 21:11 28. 1. 2018)

Umístění na takzvaný waiver list je nutným krokem k tomu, aby klub hráče mohl poslat na farmu či do Evropy. Jágr byl dosud zařazený na marodku a nehrál od 31. prosince, kdy nastoupil proti Chicagu.

"Pokud si Jágra do pondělního poledne nikdo z listiny nestáhne, mohlo by ho Calgary uvolnit do Evropy, kde by dokončil stávající smlouvu. Nemusel by tak projít tzv. bezpodmínečnou listinou nutnou k rozvázání kontraktu. Návrat do Evropy se zdá být jistý, pokud si ho do zítra nikdo nevybere," uvedl na twitterovém účtu expert TSN Bob McKenzie.

Kvůli absenci v tréninkovém kempu, tím způsobeném pozdějším startu do sezony a následně problémech s třísly i kolenem sehrál Jágr za Calgary jen 22 utkání a připsal si sedm bodů za gól a šest asistencí. Přišel tak už o naději dorovnat legendárního Gordieho Howea, který drží rekord v počtu odehraných zápasů v NHL. Jágr má na kontě 1733 utkání a patří mu třetí místo za Markem Messierem (1756) a Howem (1767).

Jágrův přesun v NHL se zdá být za současných okolností velice nepravděpodobný. Agent hrající české legendy Petr Svoboda s kluby NHL jednal o výměně olympijského vítěze z Nagana, dvojnásobného mistra světa a dvojnásobného vítěze Stanleyova poháru, ale za současných okolností zájemce nenašel.

Čas jen do konce ledna

V Kladně jsou na Jágrův příchod připraveni. Dres s číslem 68 má majitel Rytířů už od úvodu sezony, kdy nebylo daleko k tomu, aby v jejich dresu naskočil do první ligy.

Jágr čekal na kontrakt v NHL po konci v barvách Floridy do začátku října, kdy podepsal s Calgary roční kontrakt se základním příjmem milion dolarů. Na stejně vysokou částku si mohl přijít i na bonusech. Zatím není jasné, co přesně nastane, pokud si jej nikdo z listiny volných hráčů nevybere. Jestli ukončí kontrakt, nebo se půjde do Kladna rozehrát po zranění s možností návratu.

"V pondělí jsem s 'Jagsem' mluvil a měli jsme opravdu docela dlouhý rozhovor. Stále není zcela v pořádku po potížích s kolenem a třísly. Pracuje na tom, aby byl co možná nejdříve stoprocentně zdravý, to je nyní to hlavní," řekl ČTK ve středu kouč Calgary Glen Gulutzan. Jágrův návrat do sestavy Flames tehdy přímo nevyloučil. "Uvidíme, co se stane, zatím je Jaromír stále mezi zraněnými hráči."

Pokud by Jágr zamířil do Kladna, musí být zapsán na soupisku nejpozději do středy 31. ledna, kdy v tuzemsku končí přestupní termín.

„Jaromír by asi měl zájem pomoct Kladnu i v případné baráži a tam už jsou regule takové, že by musel mít odehráno 15 utkání. Pokud chceme mluvit hypoteticky, Jaromír by musel nastoupit nejpozději 3. února v Benátkách nad Jizerou,“ řekl Radiožurnálu mluvčí Rytířů Kladno Vít Heral.

10 klubů, 1921 bodů

Jágr v NHL za Pittsburgh, Washington, New York Rangers, Philadelphii, Dallas, Boston, New Jersey, Floridu a Calgary nasbíral celkem 1921 bodů za 766 branek a 1155 asistencí. V minulé sezoně se posunul na druhé místo historické tabulky produktivity před Messiera, který zaznamenal 1887 bodů. Před sebou má jen nedostižného Waynea Gretzkého (2857).

V pořadí střelců zůstává Jágr třetí. Druhému Howeovi se přiblížil na 35 branek. Mezi nahrávači je pátý, za čtvrtým Rayem Bourquem zaostává o 14 přihrávek. Zůstává otazníkem, jestli se mu podaří ještě tuto bilanci vylepšit.

Ve 208 duelech play off nasbíral dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru 201 bodů za 78 branek a 123 přihrávek. Získal také pětkrát Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče (1995, 1998, 1999, 2000, 2001), třikrát Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče podle NHLPA (1999, 2000, 2006), Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče (1999) a Bill Masterton Memorial Trophy za oddanost hokeji (2016).

Jaromír Jágr je symbolem hokejové dlouhověkosti. Kariéru mu komplikují zejména zranění třísel, v roce 2005 se ale národním symbolem stal zlomený malíček na levé ruce. I s ním Češi vyhráli mistrovství světa. | Foto: Český rozhlas, Pavel Švejda