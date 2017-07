Jágr: Nevím, co se mnou v příští sezoně bude, alternativ je mnoho

Hokejový velikán Jaromír Jágr zatím stále nemá jasno, jaký dres bude oblékat v příští sezoně. Prozradil, že v NHL je v kontaktu s několika kluby, ale zároveň připomněl, že od námluv je daleko ke konkrétním jednáním o podobě smlouvy. Kromě jiného také připustil, že ho překvapil konec v týmu Floridy, ale blíže rozebírat ho nechtěl. Kladno 18:00 24. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejový útočník Jaromír Jágr | Foto: NHL.com

Pětačtyřicetiletý Jágr, druhý nejproduktivnější hráč historie NHL, stále zůstává volným hráčem, přestože trh s nimi se otevřel již na začátku července. Panthers, jejichž barvy naposledy hájil, ztratili o služby olympijského šampiona z Nagana zájem.

„Momentálně nevím, jak to se mnou v příští sezoně bude. Několik mužstev je rozjednaných, bude záležet na tom, co se ukáže jako nejlepší varianta. Jedna věc je bavit se, druhá pak už konkrétně jednat. Nechal bych to být, nechci se k tomu moc vyjadřovat. Až se něco stane, dozvíte se to. Alternativ je mnoho,“ řekl Jágr novinářům po dnešním tréninku s prvoligovým Kladnem, jehož je majitelem.

Spekulace vyvrátil

Po zvěstech ze zámoří z minulého týdne, že byl spatřen na letišti v Ottawě, byl spojován s možným přesunem do kanadské metropole. Sám ale tyto spekulace nyní vyvrátil. „Přesně vím, jak to vzniklo. Jeden fanoušek napíše, že viděl na letišti člověka, který má stejně dlouhé vlasy jako Jágr. A je to,“ smál se nestárnoucí forvard.

Pevně daný termín, do kdy chce mít jasno, nastavený nemá. „Bylo by samozřejmě jednodušší mít něco před sebou a vědět, na co konkrétního se připravuješ. Ale pro mě není až tak důležitý, aby bylo jasno co nejdřív. Musím být hlavně trpělivý,“ prohlásil Jágr.

Čekáním se nenechává stresovat. Podobné situace, kdy byl dlouho bez smlouvy, už zažil. „Jenže to jsem byl mnohem mladší. Moje stáří teď pochopitelně hraje roli. Ale zase nejsem tak špatnej, abych už NHL nemohl hrát. To si určitě nemyslím,“ věří Jágr.

Stačí 57 zápasů

V případě setrvání v nejlepší hokejové lize světa mu stačí nastoupit do dalších 57 utkání a na čele přehledu hráčů s nejvíce odehranými zápasy v NHL vystřídá Gordieho Howea. Nebere však tento fakt jako zásadní motivaci, proč usilovat o další pokračování kariéry v NHL.

„Na jednu stranu by bylo hezký tenhle rekord překonat, hrát ale hokej jenom kvůli tomu nejde. Musíš k němu mít lásku. Co si budeme namlouvat, hokej v NHL je na úplně jiné úrovni než jakákoliv jiná liga na světě. Svou tradicí, zázemím, atmosférou, diváky; prostě vším,“ konstatoval Jágr.

To vše jsou důvody, proč by se mu NHL velmi nesnadno opouštěla. „Jasně, ale záleží i na tom, jakou příležitost dostaneš, jak moc jsi žádaný, jaká by měla být tvá role v mužstvu.“ Věří, že nějaká příhodná nabídka nakonec přijde. „Ať už bude z NHL, KHL, české extraligy nebo z Kladna. Dělat si starosti, kde budeš hrát, je úplně zbytečný. Důležité je být připravený a ne překvapený, až příležitost přijde,“ zdůraznil Jágr.

Dobrý důvod

Nezastírá však, že překvapením pro něho byl konec na Floridě. „Už se k tomu nechci vracet. Spousta lidí neví, co se tam stalo. Vždycky věřím, že co se člověku stane, přihodí se z dobrého důvodu. Že je to vždycky ta nejlepší věc, která se ti může stát. Možná mě konec na Floridě i posunul dál. Věřil jsem tomu, co ti řekne druhá strana, ale nakonec to tak nebylo,“ zamrzelo Jágra.

Generální manažer Panterů Dale Tallon přitom zpočátku tvrdil, že má zájem o to, aby Jágr v týmu zůstal. Vše ale bylo nakonec jinak. „Stalo se, odpustil jsem mu. Zase se ukázalo, jak obrovským byznysem NHL je. Na city se nehraje. Ale tak to je v každé práci. Někdo z klubového vedení musel udělat rozhodnutí a dopadlo to takhle. Někdo je šťastný, někdo není. Takhle to chodí všude na světě. NHL není místo, kde by se dávaly věci zadarmo,“ uvedl Jágr.