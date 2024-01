Jágr, Pouzar a Liba budou uvedeni do Síně slávy IIHF. Dočkají se během mistrovství světa v hokeji v Praze

Společně s Jágrem, Pouzarem a Libou budou do Síně slávy uvedeni Švéd Kenny Jonsson, Petteri Nummelin z Finska, Kanaďan Ryan Smyth, Američanka Natalie Darwitzová a v kategorii budovatelů kanadská trenérka Mel Davidsonová.

Speciální cenu získá i česká reprezentace, která v roce 1998 ovládla v Naganu první olympijský turnaj, na kterém startovali hráči z NHL.

Jágr, jemuž bude v polovině února 52 let, je dvojnásobným mistrem světa, olympijským vítězem a dvojnásobným vítězem Stanleyova poháru. Nejproduktivnější Evropan v historii NHL, který získal v kanadsko-americké soutěži více než deset individuálních trofejí, v současnosti stále hraje za extraligové Kladno. Mateřský klub zároveň vlastní.

IIHF nominated its newest members to the Hall of Fame.🤩 Eight new inductees will be honoured during the 2024 Men’s World Championship in Czechia in May.🏅 #IIHF



