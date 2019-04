Kladno prohrávalo 0:3, přesto Chomutov porazilo. Jágr jeden gól dal a na další přihrál

Hokejisté Kladna otočili v 5. kole baráže o extraligu proti Chomutovu skóre z 0:3 na 4:3 a díky třetímu vítězství za sebou si upevnili druhou pozici. Gólem a nahrávkou k tomu pomohl útočník Jaromír Jágr a třemi asistencemi Tomáš Plekanec. Čtvrtou porážku Pirátů po sobě neodvrátil ani bleskurychlý hattrick útočníka Pavla Klhůfka, jenž na něj potřeboval pouhé čtyři minuty a 53 sekund. Kladno 18:33 7. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Duda (vlevo) a Jaromír Jágr | Zdroj: ČTK

Chomutov udeřil už ve druhé minutě. Kladno nevyužilo velkou šanci a hosté se dostali do rychlého protiútoku. Růžička přihrál na druhou stranu osamocenému Klhůfkovi, který překonal gólmana Cikánka střelou na vzdálenější tyč. V páté minutě se po Jágrově přihrávce od hrazení ocitl blízko vyrovnání Zikmund, jenže nastřelil tyčku.

Rytíři neproměněné šance vzápětí litovali. Klhůfek v útočném pásmu Chomutova obral Zikmunda u hrazení o puk, nabruslil si do pravého kruhu a posunul Piráty do dvoubrankového vedení. O chvíli později šli domácí do čtyř a Klhůfek v přesilové hře opět z pravého kruhu dokonal hattrick. U dvou ze tří branek mu asistovali Růžička a Sklenář.

Pardubice jsou po třetině baráže suverénní. ‚Hrajeme perfektně, plníme úkoly,‘ chválí tým brankář Kacetl Číst článek

Ve 12. minutě se Rytířům naskytla 83 vteřin dlouhá přesilovka pět na tři, díky níž se domácí přiblížili soupeři na rozdíl gólu. Nejprve Jágr nahrál před branku Zikmundovi, který prostřelil gólmana Peterse. V pokračující hře o jednoho muže navíc nabil Plekanec Jágrovi na střelu z první z levého kruhu a sedmačtyřicetiletý útočník zařídil druhý gól domácích. Obě branky dělilo 69 sekund.

Rytířům se ihned poté naskytla další přesilovka, tu už ale nevyužili. V závěru třetiny ujeli hosté do přečíslení dvou na jednoho, ale Šťovíček zamířil vedle odkryté branky.

Druhá dvacetiminutovka nabídla o poznání opatrnější hokej. Ve 34. minutě se nadvakrát zblízka neprosadil chomutovský útočník Huml. Cikánek si následně poradil i s pokusem Dudy, který se do sestavy Chomutova vrátil po jednozápasové absenci. Kladno se dočkalo srovnání v 37. minutě. Domácí obránce Lakos si najel do soupeřova obranného pásma a posunul puk na zakončujícího Kauta.

V úvodu třetí části prověřil Petersovu pozornost Vampola. Ve 43. minutě dokonali Rytíři obrat. Obránce Kehar si od mantinelu najel až před Peterse a rozbouřil kladenský stadion počtvrté. V závěru si Piráti vytvořili v power play velký tlak, Kladno se však dokázalo ubránit a oplatilo Chomutovu prohru 0:2 z úvodního barážového kola.

Rytíři Kladno - Piráti Chomutov 4:3 (2:3, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Zikmund (Jágr, Plekanec), 13. Jágr (Plekanec, Melka), 37. T. Kaut (A. Lakos), 43. Kehar (Zikmund, Plekanec) - 2. Klhůfek (V. Růžička ml., J. Sklenář), 5. Klhůfek, 7. Klhůfek (V. Růžička ml., J. Sklenář). Rozhodčí: Jeřábek, Svoboda - Brejcha, Jelínek. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:1. Diváci: 5015.