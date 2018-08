‚Bylo by nefér, kdybych se na to teď vybodl.‘ Jágr poprvé od zranění odehrál celý zápas za Kladno

Poprvé od únorového zranění, tedy po půl roce, odehrál celé utkání hokejista a zároveň majitel prvoligového Kladna Jaromír Jágr. Ten sice nastoupil v přípravném utkání v Ústí nad Labem v elitní útočné formaci, ale za nepříznivého stavu přenechal při závěrečné hře bez brankáře místo na ledě svým spoluhráčům. Rytíři nakonec prohráli 4:6. Ústí nad Labem 10:27 15. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká hokejová ikona na střídačce | Foto: ČTK

„V poslední minutě měli být ti hráči, kterým se v zápase nejvíc dařilo, a ti tam byli,“ vysvětlil Jaromír Jágr, proč při power play chyběl na hřišti. V Ústí nad Labem zvládl odehrát celé utkání, přibližně 16 minut.

„Kdybych jezdil trochu víc, tak bych pravděpodobně tak dlouho nevydržel. Cítím se tak, jak si zasloužím, takže nic moc. Moc dobře vím, že čím rychleji budu hrát, tím je to pro mě lepší. Shodím pár kil a dostanu se do tempa. Není jednoduché hrát se 115 kilogramy, když ostatní mají 70,“ řekl Jágr.

Celý zápas po půlroční přestávce dal české hokejové legendě zabrat.

„Ukázalo mi to, že mám na čem pracovat. Bude obrovská dřina dostat se do nějaké pohody. Musíš jít, musíš jít na doraz, to je v mém věku nejtěžší. Kdybych se řídil tím, jak se cítím, tak přijdu až za týden,“ přiznal Jaromír Jágr.

Ten ve 46 letech začíná svou 31. sezonu v dospělém hokeji. A není za tím jen láska k tomuto sportu.

„Jestli bych si dokázal představit svůj život bez hokeje? Samozřejmě. Kdybych teď skončil, možná bych byl šťastnější, ale mám určitou zodpovědnost ke klubu, k lidem, kteří to se mnou táhnou a kteří věřili, že se vrátím a že tady budu. Pak k dětem, které tady máme. Bylo by nefér, kdybych se na to teď vybodl. Aby to nevypadalo, že hokej nemám rád, tak já ho miluju, ale kdyby teď skončil, tak jsem v pohodě. Není to jen kvůli tomu, že to miluju, je v tom i určitá zodpovědnost. Nechci, kdybych skončil, stáhnout ostatní lidi se mnou,“ uvedl.

Jaromír Jágr je přesvědčený, že ještě má co ukázat.

„Věřím tomu. Bez víry by to nemělo vůbec cenu. Až uvidím, že hráč zadarmo není nic platný, tak samozřejmě odstoupím,“ usmál se hokejista a zároveň majitel kladenských Rytířů Jaromír Jágr.