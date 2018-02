Zářily obě hokejové legendy. Jágr zaznamenal tři gólové nahrávky, Nedvěd gólem a asistencí nezaostal

I když před zápasem říkal, že ho bolavé koleno pustí možná jen do jednoho dvou střídání, nakonec ale Jaromír Jágr odehrál celý zápas a zaznamenal celkem tři gólové nahrávky. Loučící se Petr Nedvěd se však nenechal zahanbit a gólem a asistencí zařídil při prohře 2:7 oba góly Benátek. Aktualizováno Liberec 20:04 3. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr v akci s kotoučem | Foto: ČTK

Během první třetiny zářil hlavně Jaromír Jágr, druhá dvacetiminutovka patřila loučícímu se Petru Nedvědovi. Ve třetí třetině vstřelilo Kladno celkem pět gólů, na jeden přihrál opět Jaromír Jágr.

V první, velmi svižné, třetině si Jaromír Jágr stihl připsat dvě asistence. Benátky však nebyly o moc horším týmem, dokonce si vypracovaly několik zajímavých příležitostí. Žádnou z nich ovšem nevyužily, a tak první třetinu prohrály 0:2

Po první třetině má Jágr 2 asistence a čtvrtý nejvyšší icetime Kladna - 7 minut a 5 sekund na ledě Bude pokračovat i ve druhé třetině? @RytiriKladno — Stepan Etrych (@StepanEtrych) 3 February 2018

Čtyři a půl minuty po začátku druhé dvacetiminutovky ovšem Benátky snížily. Gól nedal nikdo jiný, než muž s kapitánským "céčkem" na hrudi Petr Nedvěd.

Tím však jeho bodový příspěvek neskončil. Dvě a půl minuty před koncem druhé části se podepsal pod vyrovnávací branku Jakuba Husy.

Druha tretina Benatky - Kladno, Jagr 0+2, Nedved 1+1. Je to show. Nepoustejte je z ledu, profesori hokeje prave vyucuji v WSM lize. — Roman Pichlík (@_dagi) 3 February 2018

Jaromír Jágr si však vzal slovo zpátky a zhruba deset minut před koncem zápasu přihrál již na druhý gól Adama Kubíka v zápase. Tato branka otevřela do té doby poměrně kompaktní obranu Benátek, která v průběhu necelých čtyř minut inkasovala ještě pět gólů.

4 mins = 5 goals @RytiriKladno on

Jagr (0+3)

Nedved (1+1) — Lukas (@dest1l) 3 February 2018

„Věřil jsem tomu, že to zvládnu. Neříkám, jak dlouho budu hrát. Myslím si, že s kondicí by to neměl být problém. Když bych se cítil bruslařsky špatně, tak tam vždycky můžu jenom stát. To není problém, na to jsem velký odborník,“ svěřil se s úsměvem Radiožurnálu Jágr před zápasem.

„Snad vydržím víc než dvě střídání. Uvidíme, nechci nic slibovat. Byl bych rád, kdybych vydržel aspoň třetinu,“ takto zase bránil před zápasem v rozhovoru pro Radiožurnál optimismu Nedvěd.

Celý průběh libereckého utkání Kladna s Benátkami však dokázal, že šlo o plané obavy. Jágr i Nedvěd patřily mezi nejlepší hráče na ledě a oba byli podepsaní pod prvními pěti góly z celkového výsledku.

Fotogalerie (7)