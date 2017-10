Jágra čeká v NHL první kanadská štace. V Calgary se dohodl na roční smlouvě, píší v zámoří

Bylo to jeho nejdelší čekání na angažmá v NHL. Jaromír Jágr se dočkal jen pár dní před startem nejlepší hokejové soutěže. Podruhé v kariéře bude hrát za tým ze Západní konference. Roční smlouvu s ním podepsal tým Calgary Flames.

V Kanadě dostane podle původních informací jeden milion dolarů ročně. Minimálně další milion by měly být bonusy. Tak málo si naposledy vydělal v sezoně 1992/93, kdy měl nováčkovské minimum u Pittsburghu. Jágr odehraje v NHL 25. sezonu a vyzkouší si po Pittsburghu, Washingtonu, NY Rangers, Filadelfii, Dallasu, Bostonu, New Jersey a Floridě už devátý klub.

Minulý týden se spekulovalo o tom, že by nejproduktivnější Evropan v historii NHL mohl podepsat smlouvu se St. Louis. Generální manažer Blues Doug Armstrong se na Jágra po zranění útočníka Robbyho Fabbriho skutečně obrátil. Společně s hráčovým agentem Petrem Svobodou mu ale bylo řečeno, že se český útočník „rozhodl pro jiný směr“.

Jágr byl údajně v sobotu připraven naskočit za mateřské Kladno proti Přerovu, ale po vývoji jednání se rozhodl, že by si to kluby z NHL nepřály. Informace o Jágrově podpisu se šíří po sociálních sítích, především od novinářů z TSN a Sportsnet. Samotný klub by měl oficiálně Jágra oznámit až po příletu českého útočníka do města.

Jagr is done to CAL. $1M+$1M in bonuses. I think it might not be announced until he gets to the city, but there is a commitment.