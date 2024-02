Jágra doprovázel v Pittsburghu nadějný mladý hokejista František. ‚Jednou tady chci hrát,‘ přeje si

Co jste zažili ve třinácti letech, si už můžete pamatovat do konce života. A tak třináctiletý hokejista František určitě nezapomene na to, jak strávil několik dní v Pittsburghu po boku Jaromíra Jágra, kterému věšeli ke stropu haly dres s číslem 68. Na životní výlet odletěl díky dobrým výkonům v kladenské hokejové škole talentů. Do Pittsburghu vyrazil se svým otcem a mladším bratrem.

„Mně se nejvíc líbilo, když jsme byli v kabině, kde byla střelnice a uprostřed velké logo tučňáků. Tam jsem si to nejvíc užil,“ říká mladý hokejista František.

V kabině Pittsburghu platí pravidlo, že na logo tučňáků uprostřed kabiny se nesmí stoupnout. To ale malý návštěvník omylem porušil.

„Mně se líbila nejvíc ta kabina, ta střelnice, tam jsem zkusil jednu velkou hokejku a s tou jsem střílel líp než s tou kratší. Jednou jsem omylem šlápl na to logo, ale naštěstí si toho nikdo nevšiml, jenom brácha, kterému jsem to řekl, ale nikdo jiný,“ přiznává Františkův mladší bratr Jára.

Ačkoliv měl legendární český útočník v Pittsburghu nabitý program, našel si čas i na svůj doprovod. „Musel sice na autogramiádu, kde se hlavně podepisoval, ale jinak si na nás našel čas. Jeli jsme s ním třeba v autě,“ popisuje František.

S Crosbym v kabině

Mladí hokejisté, kteří s Jágrem vyrazili na slavnostní akci, hrají za Kladno. Znají tamní poměry i tréninkové metody. V Pittsburghu mohli na vlastní oči vidět, jak to funguje na té nejvyšší úrovni, a setkali se s hokejovými legendami.

„Je to motivace. Říkal jsem si, když jsem viděl Crosbyho v kabině a na tréninku, že bych se chtěl jednou na takovou úroveň dostat. Takže jsem si říkal, že na sobě budu pracovat, protože bych chtěl tady jednou taky hrát,“ popisuje František svou motivaci.

Slib paní Jágrové

Mladíci museli také slíbit paní Jágrové, že budou pořádně trénovat. „V tom skyboxu jsem si s ní povídal, ona se ptala, jestli budu jednou taky tak dobrý jako Jarda. Tak jsem říkal, že budu pracovat a budu se snažit,“ dodává mladý hokejista svůj pohled do budoucna.